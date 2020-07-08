Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця

Відпочинок в Одесі у 2020 році стане трендом для українців, оскільки в умовах пандемії країни світу закрили свої кордони.

Ближче до середини літа уряди країн все ж планують послабити обмеження та відновити міжнародні авіаперевезення, але поки цього не сталося українці планують свою відпустку в межах країни.

У якому готелі чи хостелі варто зупинятися, скільки коштуватиме вам відпочинок і на що треба звернути увагу, про це та інше читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як доїхати до Одеси

Наразі в Україні запроваджений адаптивний карантин, який передбачає заборону регулярних перевезень між областями до 1 червня.

Однак ви можете скористатися особистим транспортом. А з 1 червня відновлять свою роботу регулярні та нерегулярні автобусні перевезення між областями, зокрема почнуть курсувати потяги УЗ.

Залежно від ваших можливостей ви можете планувати час відпустки та спосіб доїзду.

Де жити

Роботу хостелів поки що не відновлюють, тому варіант житла 100 грн за добу наразі недоступний, однак з 22 травня можна оселитися в готелі. Ціни стартують від 1,3 тис. за добу, залежно від того наскільки близько біля моря ви хочете жити.

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Готель Skopeli

Готель розташований на березі Чорного моря у Приморському районі поблизу Ланжерону. У вартість оренди входить сніданок.

Вартість номера від 2 300 грн до 3 950 грн.



















Відпочинок в Одесі 2020: ціни і кращі місця / 5 фотографий

Готель Гагарін

Готель розташований у серці Аркадії, поряд безліч різних ресторанів та пляжів.

Вартість номера за добу від 1 200 грн до 3 850 грн.















Відпочинок в Одесі 2020: ціни і кращі місця / 4 фотографии

Також ви можетет орендувати приватний будинок чи квартиру або ж поселитися в пансіонаті.

Пансіонат Совіньйон

Знаходиться біля моря, пансіонат має власний пляж, який оснащений відповідним обладнанням.

Вартість номера за добу від 850 грн до 2 000 грн.























Відпочинок в Одесі 2020: ціни і кращі місця / 6 фотографий

Квартири в Одесі

Вартість квартири залежить від розташування та стану помешкання:

1-кімнатна квартира від 250 до 600 грн;

2-кімнатна квартира від 350 до 1 200 грн;

3-кімнатна квартира від 400 до 1 500 грн.

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Розваги та пам᾽ятки

Одеса – дуже красиве та романтичне місто, тому карантинні обмеження не вплинуть на вашу відпустку, а навпаки стануть при нагоді, щоб організувати тривалі піші прогулянки та подивитися на всю архітектурну спадщину.

Одеський оперний театр

Неодмінно потрібно побачити найстаріший оперний театр України – будівля у стилі віденського бароко додає шарму старовинному місту.

Потьомкінські сходи

192 сходинки поєднують центр міста з Морським вокзалом.

Приморський бульвар

Тут відкривається панорамний вид на Морський вокзал, а ще ви зможете побачити відомий пам᾽ятник Дюку де Рішельє.

Морський порт

Одеський порт, як маленьке місто, у ньому є: музей, галерея, готель, вокзал. Можна замовити екскурсію та дізнатись багато цікавого про сам порт (екскурсії малими групами до 10 осіб будуть дозволені).

Дерибасівська вулиця

Центральна пішохідна вулиця Одеси – місце, де можна відчути місцевий колорит.

Раніше ми писали, що адаптивний карантин в Україні триватиме до 22 червня. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Вooking