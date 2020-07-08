З приходом літа на прилавках супермаркетів можна знайти молоду картоплю. Ми підготували два простих рецепти, які допоможуть зробити страву з молодою картоплею смачною і безпечною.

Молода картопля з кропом – найпопулярніший спосіб

Очищаємо картоплю і нарізаємо шматочками. Заливаємо водою і ставимо на вогонь. Після того як картопля закипить, її необхідно посолити. Потім, коли молода картопля буде легко ламатися виделкою, воду можна злити. Нарізаємо дрібно кріп і додаємо його в каструлю до картоплі. Сюди ж додаємо шматочок вершкового масла. Добре перемішуємо і страва готова до подачі.

Картопля зі сметаною та часником

Миємо та очищуємо картоплю під проточною водою. Заливаємо її водою та ставимо на вогонь. Очищаємо часник і дрібно нарізаємо. Миємо й нарізаємо кріп. Після того, як молода картопля зварилася, зливаємо з неї воду, додаємо в каструлю ложку сметани, кріп і часник. Все добре перемішуємо.

Скільки варити молоду картоплю

У мундирі для готовності молодої картоплі потрібно не більше 15 хвилин після закипання. Якщо ви варите цілу очищену картоплю – до 15 хвилин. Нарізана шматочками вариться після закипання води в каструлі до 10 хвилин.

Для відвареної молодої картоплі відмінно підійдуть легкі літні салати. Кілька цікавих рецептів ви знайдете в цьому матеріалі.