8 липня з 2012-го в Україні щороку відзначають День сім’ї, встановлений казом президента у грудні 2011 року.

У світі є подібне свято, але 15 травня. Його заснувала Генасамблея ООН ще у 1993 році.

У церковному календарі – це день пам’яті святих Петра і Февронії, яких вважають покровителями сім’ї та шлюбу. Саме тому 8 липня наші предки традиційно святкували День закоханих.

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Іменини 8 липня у Давида, Дениса, Прокопа, Петра, Семена та Тихона.

Народні прикмети 8 липня:

Спека на Петра і Февронію – така погода буде ще 40 днів.

Засуха 8 липня – не буде грибів восени.

Якщо родина весь день дружно працює у полі – весь рік буде достаток.

Що не можна робити 8 липня:

Заборонено шити.

Не можна їсти рибу і м’ясо.

Закоханим не треба вінчатися у цей день.

Парам не можна сваритися та обманювати один одного – це до розлучення.

Свята у липні 2020

До кінця липня в церковному календарі буде ще одне велике православне свято – День святих апостолів Петра і Павла (12 липня), яким закінчується багатоденний Петрів піст.

Загалом у липні 23 робочих дні та вісім вихідних, додаткових днів для відпочинку не буде.