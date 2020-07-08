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Яке свято сьогодні, 8 липня

8 липня з 2012-го в Україні щороку відзначають День сім’ї, встановлений казом президента у грудні 2011 року.

У світі є подібне свято, але 15 травня. Його заснувала Генасамблея ООН ще у 1993 році.

У церковному календарі – це день пам’яті святих Петра і Февронії, яких вважають покровителями сім’ї та шлюбу. Саме тому 8 липня наші предки традиційно святкували День закоханих.

Читайте: Календар церковних свят на липень 2020

Іменини 8 липня у Давида, Дениса, Прокопа, Петра, Семена та Тихона.

Народні прикмети 8 липня:

  • Спека на Петра і Февронію – така погода буде ще 40 днів.
  • Засуха 8 липня – не буде грибів восени.
  • Якщо родина весь день дружно працює у полі – весь рік буде достаток.

Що не можна робити 8 липня:

  • Заборонено шити.
  • Не можна їсти рибу і м’ясо.
  • Закоханим не треба вінчатися у цей день.
  • Парам не можна сваритися та обманювати один одного – це до розлучення.

Свята у липні 2020

До кінця липня в церковному календарі буде ще одне велике православне свято – День святих апостолів Петра і Павла (12 липня), яким закінчується багатоденний Петрів піст.

Загалом у липні 23 робочих дні та вісім вихідних, додаткових днів для відпочинку не буде.

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