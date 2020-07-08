У середу, 8 липня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 17 місячний день.

У цей день астрологи рекомендують не боятися ризикувати і йти до своєї мети. У 17 місячний день багато хто знаходить свободу. Вдалий день для позбавлення від старих звичок.

8 липня усі справи на роботі йтимуть добре. Однак не варто зловживати хорошими відносинами з начальством.

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Це найкращий день щоб вивести свої взаємини з коханим на більш високий рівень. Влаштуйте романтичну вечерю або просто подивіться разом фільм, є ймовірність, що ваш партнер подивиться на вас з іншого боку.

Щоб надалі не було фінансових труднощів, варто відмовитися від непотрібних витрат.

Сьогодні корисним буде контрастний душ, особливо в першій половині дня. Також корисними для організму будуть будь-які фізичні навантаження.

У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.