8 липня День ангела святкує Денис. Ім’я походить від давньогрецького присвячений богу Діонісу.
У дитинстві Денис дуже слухняний, він любить увагу і сам часто приділяє її близьким. У школу він ходить із задоволенням, любить отримувати нові знання і допомагати в цьому одноліткам.
Денис завжди дуже щасливий, проте в особистому житті не завжди все складається добре.
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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Дениса.
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Денисе, з Днем ангела щиро вітаю,
Всіх благ земних тобі побажаю,
За душу людяну і простоту,
За велике серце та доброту.
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
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Щоб життя було цікавим, батькам потрібно назвати дитину, як тебе, Денисом. Ти завжди має якесь захоплення, пропонуєш друзям божевільні ідеї, які в підсумку виявляються геніальними. Якщо ти щось задумав, потрібно готуватися до повного відриву. Так тримати! З Днем ангела!
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Нехай ніжність Денису ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
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Денисе, в іменини ці
Хочу здоров’я побажати,
І в кожну мить на цьому світі
Любов і щастя відшукати.
Удачі хай буде багато,
Перешкод не бійся ти.
Широкою життєвою дорогою
Бажаю я тобі йти!
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З днем ангела Дениса вітаю,
Всіх земних благ вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу вам дарую
За добре серце й доброту.
У 2020 році в Україні відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть вихідними. Дивіться повний календар державних свят на 2020 рік.