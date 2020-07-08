8 липня День ангела святкує Денис. Ім’я походить від давньогрецького присвячений богу Діонісу.

У дитинстві Денис дуже слухняний, він любить увагу і сам часто приділяє її близьким. У школу він ходить із задоволенням, любить отримувати нові знання і допомагати в цьому одноліткам.

Денис завжди дуже щасливий, проте в особистому житті не завжди все складається добре.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Дениса.

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Денисе, з Днем ангела щиро вітаю,

Всіх благ земних тобі побажаю,

За душу людяну і простоту,

За велике серце та доброту.

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

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Щоб життя було цікавим, батькам потрібно назвати дитину, як тебе, Денисом. Ти завжди має якесь захоплення, пропонуєш друзям божевільні ідеї, які в підсумку виявляються геніальними. Якщо ти щось задумав, потрібно готуватися до повного відриву. Так тримати! З Днем ангела!

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Нехай ніжність Денису ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

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Денисе, в іменини ці

Хочу здоров’я побажати,

І в кожну мить на цьому світі

Любов і щастя відшукати.

Удачі хай буде багато,

Перешкод не бійся ти.

Широкою життєвою дорогою

Бажаю я тобі йти!

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З днем ангела Дениса вітаю,

Всіх земних благ вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу вам дарую

За добре серце й доброту.

У 2020 році в Україні відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть вихідними. Дивіться повний календар державних свят на 2020 рік.