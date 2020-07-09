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Факти / Lifestyle

Дощі повертаються на захід: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У суботу, 11 липня, синоптики прогнозують дощі та грози в Західній Україні, на решті території – без опадів.

Майже всюди температура повітря сягатиме +31 +32.

Тільки в західних областях буде прохолодніше на пару градусів.

У Києві сухо, вночі 14-16, а вдень 30-32 вище нуля.

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Погода 11 липня 2020

У неділю, 12 липня, дощі очікуються на заході, частково – на півночі, а також у Вінницькій області.

У західних регіонах знову похолодає – місцями до +17.

На півночі +23 +28, в центрі та на сході – до +32.

На градус вище буде в південних областях.

У столиці на Петра Павла дощ та гроза, вночі 16-18, вдень потеплішає до +26.

Погода 12 липня 2020

Прикмети на Петра і Павла

Наші предки у великі свята слідкували за погодою. Перевірте, чи справдяться прикмети.

Якщо 12 липня спека, на Різдво, 7 січня, буде великий мороз.

Холодно на Петра і Павла – не чекайте хорошого врожаю.

А якщо йде дощ, навпаки буде врожай.

Цікава прикмета пов’язана із зозулями. Якщо вони мовчать за тиждень до Петра і Павла – буде рання зима. Якщо ж співають через тиждень після 12 липня – пізня.

Джерело: Укргідрометцентр

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