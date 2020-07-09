У суботу, 11 липня, синоптики прогнозують дощі та грози в Західній Україні, на решті території – без опадів.
Майже всюди температура повітря сягатиме +31 +32.
Тільки в західних областях буде прохолодніше на пару градусів.
У Києві сухо, вночі 14-16, а вдень 30-32 вище нуля.
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У неділю, 12 липня, дощі очікуються на заході, частково – на півночі, а також у Вінницькій області.
У західних регіонах знову похолодає – місцями до +17.
На півночі +23 +28, в центрі та на сході – до +32.
На градус вище буде в південних областях.
У столиці на Петра Павла дощ та гроза, вночі 16-18, вдень потеплішає до +26.
Прикмети на Петра і Павла
Наші предки у великі свята слідкували за погодою. Перевірте, чи справдяться прикмети.
Якщо 12 липня спека, на Різдво, 7 січня, буде великий мороз.
Холодно на Петра і Павла – не чекайте хорошого врожаю.
А якщо йде дощ, навпаки буде врожай.
Цікава прикмета пов’язана із зозулями. Якщо вони мовчать за тиждень до Петра і Павла – буде рання зима. Якщо ж співають через тиждень після 12 липня – пізня.