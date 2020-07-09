Чорна вдова або каракурт – це вид отруйних павуків, які в Україні мешкають переважно в Криму.

Однако через аномальну спеку на всій території України, павуки також розлучилися і в районі Причорномор’я і Приазов’я.

Наскільки небезпечні укуси цих тварин, і що робити, якщо вкусила чорна вдова, читайте на сайті Факти ICTV.

Який вигляд має чорна вдова

Загальна довжина павука становить від 3 до 16 мм, причому, що самки помітно більше особин чоловічої статі.

У всіх павуків виду є чорні блискучі кінцівки, зокрема головогрудь.

У самок зазвичай є помаранчеві або червоні плями, у самців – червоні або червоно-білі.

У павуків поганий зір, тому вони в основному орієнтуються на вібрацію.

Як розпізнати укус

Самки павуків більш отруйні, ніж самці. Сам укус непомітний, але в місці укусу з’являється відчуття, ніби колють шпилькою.

Через деякий час на місці укусу з’явиться дві маленькі цяточки і почервоніння, а також набряк.

Через 30-60 хвилин після укусу з’являються болючі м’язові спазми, які потім поширюються на великі м’язи кінцівок і тулуба.

Серед інших симптомів є також слинотеча, проливний піт, блювота, артеріальна гіпертонія, тахікардія, тривожність, головний біль, слабкість і посмикування м’язів.

Укуси можуть бути смертельними – зазвичай для маленьких дітей, літніх людей або немічних.

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Що робити, якщо вкусила чорна вдова

Перше правило, яке діє у всіх подібних ситуаціях – не панікувати. Це ніколи не зіграє вам на руку.

Людину з укусом потрібно негайно доставити в лікарню для надання кваліфікованої допомоги.

Що можна зробити до:

приберіть одяг з місця укусу;

якщо павук вкусив за кінцівку, знерухомте її, наклавши шину (але не можна накладати джгут);

промийте рану 1% розчином перманганату калію (марганцівка);

прикладіть щось холодне – це сповільнить поширення отрути;

випити таблетку від алергії;

пийте багато рідини – чай ​​або кава.

Зауважте, що отруту відсмоктувати не можна.

Якщо ви відразу помітили укус, придивіться по сторонам, чи немає там павука. Якщо ви його побачили, відійдіть на безпечну відстань та постарайтеся запам’ятати, який вигляд він має, що б потім описати лікарям.

Павук на острові Джарилгач

На острові Джарилгач в Херсонській області туристку з Києва вкусив павук каракурт, якого ще називають чорною вдовою.

Вона гуляла босоніж по піщаних дюнах і відчула сильне печіння і біль в нозі. Її терміново доставили в районну лікарню в Скадовську.

Джерело: National Geographic, департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради