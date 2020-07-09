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Факти / Lifestyle

Гороскоп на 10 липня: все пропало (насправді ні)

Гороскоп на 10 липня 2020 для всіх знаків зодіаку про вторинне споживання та екологічність: вчить, як зібрати світ, який розпадається, та відбудувати його знову.

Вежа ніколи не віщує нічого хорошого, і гороскоп на 10 липня – не виняток. Карта про те, що кінець настільки невідворотній, що вже підійшов зі спини і млосно дихає у шию. Все настільки не виходить, що хочеться або плакати, або сісти у машину і бити по керму, або начхати на все і піти у караоке співати пісні Олега Винника, бо у чому сенс? Немає, все пропало. Ну, добре, не все, не зовсім. Не цього разу.

Тому що цього разу наступною йде перевернута Трійка пентаклів, яка в усій цій темряві дає хоч якесь пояснення.

Вона каже, що все руйнується тому, що деякими речами не варто займатись наодинці. Для них потрібна команда з людей, які довіряють одне одному, готові працювати разом і нести відповідальність за свою частину роботи.

Якщо їх немає або хтось лінується, то інший робить надто велику частину роботи і до вихідних вже виснажується повністю.

І ось фінальна порада гороскопу на 10 липня за картами таро – будьте, як Король мечів. Він вміє відділяти почуття від думок і ретельно обдумує все.

Перед вихідними спокійно переберіть та оцініть, що ви робите та чи не прихоплюєте заодно чужу роботу. Можливо наступного робочого тижня вийде щось змінити, і вежа перестане завалюватись, і навіть у п’ятницю ще лишатиметься багато сил. 

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Гороскоп на 10 липня: все пропало (насправді ні) / 4 фотографии

Гороскоп для усіх знаків зодіаку на липень

Детальний гороскоп для усіх знаків зодіаку на липень 2020 говорить про те, що астрологічна погода буде сприятливою. Починаючи з 5 липня, відбудеться напівтіньове місячне затемнення у Козерозі, яким завершується довгий коридор затемнень. Так, багато хто відчує, що варто змінювати своє життя.

До 13 липня Меркурій перебуватиме у фазі ретроградності. Це змушуватиме людей змінювати плани. У другій половині місяця більшість відчує його позитивний вплив на усі сфери свого життя.

Джерело: А как вам такой расклад

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