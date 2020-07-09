Статки Джеффа Безоса перевищили $180 млрд

Статок засновника Amazon Джеффа Безоса становить $182,6 млрд.

Це сталося на тлі зростання акцій компанії.

Статок Безоса є максимальним на одну людину за всі 40 років, коли журнал веде підрахунки.

Акції Amazon впали на 15% в перші два з половиною тижні березня, коли коронавірус почав поширюватися в США. Відтоді акції зросли, злетівши більш ніж на 80%. Люди почали активно переходити на покупку товарів онлайн, а не у фізичних магазинах.

Читайте: Найбагатша людина світу Безос виділив $10 млрд на “порятунок Землі”

Безосу належить 11,1% акцій Amazon. Ринкова капіталізація всієї компанії на 9 липня становить $1,54 трлн.

Варто нагадати, що Безос віддав чверть своєї частки в Amazon своїй колишній дружині Маккензі Безос в рамках їх шлюборозлучного процесу в 2019 році. Вона отримала $59,8 млрд і стала другою за багатством жінкою на планеті.

Якби Безос залишив гроші собі, то його капітал сьогодні становив би близько $240 млрд.

15 квітня 2020 Безос за день заробив $6,4 млрд на тлі рекордного зростання вартості акцій Amazon.

Того дня до закриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі вартість акцій компанії зросла на 5,3%, склавши рекордні $2 238 за штуку.

Дэерело: Forbes