У Сіднеї жінка виграла $50 млн, вперше зігравши в лотерею

У Сіднеї в Австралії жінка виграла $50 млн після придбання першого в житті лотерейного квитка.

Власниця щасливого квитка придбала його під час відпочинку, а дізналася про те, що зірвала джекпот, тільки через два дні після жеребкування.

Мільйонерка зізналася, що не кине роботу після того, як виграла купу грошей.

– Я не можу повірити. Мене трясе. О, Боже. Це неймовірно, – сказала вона, коли виявила, що перемогла.

Жінка розповіла, що гадки не має, на що витратить перші гроші.

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Італійка виграла у лотерею картину Пікассо

Жителька Італії Клаудіа Боргоньо вирішила взяти участь у лотереї Пікассо за €100, яку організували у французькому офісі аукціонного дому Christie’s.

Витягнувши щасливий квиток, жінка виграла картину художника Пабло Пікассо вартістю €1 млн.

Картина під назвою Натюрморт була написана у 1921 році.