Як обрати купальник: тренди 2020

Вибір відповідного купальника може стати значною проблемою для жінок, але це буде зовсім не складно, якщо ви прочитаєте наш матеріал. Вирішення в тому, що потрібно обрати купальники 2020 року, що відповідають вашій статурі. Передусім визначте тип будови свого тіла, і проблема наполовину подолана.

Бувають такі типи статури у жінок, за якими ви дізнаєтеся, як правильно вибрати купальник:

форма яблука;

форма груші;

форма банана (H);

форма пісочного годинника;

форма перевернутого трикутника.

Кілька слушних порад: якщо ви хочете приховати зайві кілограми, оберіть суцільний купальник. Високий в’язаний купальник може підкреслити стрункі ноги, а звичайний ремінець, навпаки, зробить ваші ноги короткими і товстими. Отже, намагайтеся обрати такі модні купальники 2020, щоб ваші недосконалі частини тіла виглядали максимально просто, і тоді їм менше приділятимуть уваги.

Форма яблука

Особливість: важкий верх із тонким низом. Великі груди і широкі плечі. Стрункі ноги та тонкі руки.

Рішення: підкреслити ноги. Обирайте:

купальники із мереживними елементами на талії; купальники зі складками або невеликими прикрасами, наприклад, милими маленькими спідничками; різнобарвні купальники з малюнком; суцільні купальники.

Уникайте однотонного купальника, що легко викликає візуальну концентрацію.

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Форма груші

Особливість: нижня частина тіла широка, а верхня – тонша, зайві кілограми переважно на сідницях і стегнах. Перевага в тому, що такий тип має чарівну талію.

Рішення: показати лінію талії. Підійдуть:

купальники з вінтажними розрізами і з високою талією, що роблять ноги ще довшими; купальники зі щільним дизайнерським верхом; купальники зі спідничкою або плавки з поясом.

Уникайте суцільного купальника. Якщо ви надто скромна дівчина, то можете обрати купальник із високою талією.

Тип банана (тип H)

Особливість: струнке тіло від верху до низу. Жінка з такою статурою не має зайвої ваги. Водночас у них плоскі груди і стегна.

Рішення: потрібно наочно показати красу ліній тіла, що зробить статуру жіночнішою. Обирайте:

купальники з малюнком на грудях, наприклад, топи з принтами, смужками, квітковими візерунками, клітинками; купальники з елементами оборок, складок або з мереживом; трикутний бікіні або топ, щоб показати ваш плоский живіт; суцільний купальник з ремінцем.

Пісочний годинник і форма перевернутого трикутника

Особливість: маленькі груди, тонка талія і міцні стегна.

Рішення: суцільний купальник із високим вирізом. Це спосіб підкреслити всю верхню частину і округлі сідниці. З ремінцем або складками буде ще краще.

Також треба знати модні моделі купальників цього сезону.

Тренди купальників 2020

роздільний купальник із топом-трикутником;

суцільний купальник з вирізами;

бікіні на кісточках із високою талією;

в’язаний купальник-бікіні;

суцільний купальник із принтом зебри;

суцільний купальник на одне плече;

роздільний купальник з принтами-смужками на боках, як у гонщика;

рожевий бікіні в клітинку;

купальник із блискавкою спереду з довгим рукавом;

роздільний купальник-бікіні з поясом.

Тепер ви знаєте, як вибрати купальник. Прийшла ваша черга стати дівою пляжу і сяяти на сонці. Примусьте себе виглядати так, щоб всі дізналися про вашу красу.

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