Яке сьогодні свято - 9 липня 2020, що не можна робити, прикмети та іменини

9 липня українські віряни згадують Тихвінську сльозоточиву ікону Божої Матері із фрагментом одягу Пресвятої Богородиці.
Восени 2010 року ікона знаходилася в Україні, у Свято-Йорданському монастирі. Наразі образ можна побачити на Афоні у Греції.
Вважається, що чудотворна ікона може зцілити від важких хвороб та недомагань.
Іменини святкують: Іван, Георгій, Давид, Денис, Павло.
Читайте: Календар церковних свят на липень 2020
Народні прикмети і традиції
- Спекотна погода – тепло залишиться ще на п’ять тижнів;
- Сильний запах квітів – буде дощ;
- Багато ягід у полі – зима буде холодною;
- Багато роси вранці – буде гарний врожай огірків;
- Дощить – вересень очікується мокрим.
Що не можна робити сьогодні
- Позичати комусь (або у когось) гроші;
- Сваритися та влаштовувати конфлікти;
- Жінкам не рекомендується їсти польових ягід.
Цей день в історії
- 1811 – велика пожежа у Києві: полум’я знищило понад 1,5 тис. будинків на Подолі.
- 1816 – Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії. Зараз 9 липня є державним Днем незалежності.
- 1950 – народився 4-й президент України Віктор Янукович.
- 1961 – у Канаді (місто Вінніпег) відкрили пам’ятник Т.Шевченку.
- 1972 — в УРСР провели перший в республіці підземний ядерний вибух (у селі Хрестище на Харківщині).
Для зручності Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік із найголовнішими православними датами, переліком поминальних днів та постів.
У неділю, 12 липня, відзначається велике свято – День святих апостолів Петра і Павла.
28 липня (вівторок) Україна святкуватиме День хрещення Київської Русі-України.