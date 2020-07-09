Яке сьогодні свято - 9 липня 2020, що не можна робити, прикмети та іменини

9 липня українські віряни згадують Тихвінську сльозоточиву ікону Божої Матері із фрагментом одягу Пресвятої Богородиці.

Восени 2010 року ікона знаходилася в Україні, у Свято-Йорданському монастирі. Наразі образ можна побачити на Афоні у Греції.

Вважається, що чудотворна ікона може зцілити від важких хвороб та недомагань.

Іменини святкують: Іван, Георгій, Давид, Денис, Павло.

Читайте: Календар церковних свят на липень 2020

Народні прикмети і традиції

Спекотна погода – тепло залишиться ще на п’ять тижнів;

Сильний запах квітів – буде дощ;

Багато ягід у полі – зима буде холодною;

Багато роси вранці – буде гарний врожай огірків;

Дощить – вересень очікується мокрим.

Що не можна робити сьогодні

Позичати комусь (або у когось) гроші;

Сваритися та влаштовувати конфлікти;

Жінкам не рекомендується їсти польових ягід.

Цей день в історії

1811 – велика пожежа у Києві: полум’я знищило понад 1,5 тис. будинків на Подолі.

1816 – Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії. Зараз 9 липня є державним Днем незалежності.

1950 – народився 4-й президент України Віктор Янукович.

1961 – у Канаді (місто Вінніпег) відкрили пам’ятник Т.Шевченку.

1972 — в УРСР провели перший в республіці підземний ядерний вибух (у селі Хрестище на Харківщині).

Для зручності Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік із найголовнішими православними датами, переліком поминальних днів та постів.

У неділю, 12 липня, відзначається велике свято – День святих апостолів Петра і Павла.

28 липня (вівторок) Україна святкуватиме День хрещення Київської Русі-України.