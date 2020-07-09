У четвер, 9 липня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 18 місячний день.

Хороший день для вирішення складних питань. У 18 місячну добу варто просити вибачення і прощати.

Якщо ви давно боялися кардинальних змін – саме час діяти. 9 липня астрологи рекомендують покладатися не тільки на свою інтуїцію, але і на розум.

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Розумові здібності сьогодні будуть посилені. Для того щоб знайти гармонію, в 18 місячний день варто присвятити себе активному відпочинку або мистецтву.

Без особливих ускладнень йтимуть фінансові справи, капіталовкладення будуть також вдалими.

У 18 місячний день можуть бути конфліктні ситуації на роботі, однак їх вирішувати можна спокійно, не витрачаючи на це багато сил.

У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.