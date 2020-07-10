10 липня у церковному календарі – День Іоанни мироносиці або праведної.

Тобто сьогодні іменини святкують всі Іванни. Це жіноча форма від чоловічого імені Іван.

У перекладі з давньоюдейської означає – помилувана Богом.

У побуті найчастіше використовуються скорочені форми імені – Яна або Жанна, запозичені з польської та французької.

У День ангела Іванни, Яни або Жанни привітайте близьких і друзів з цим прекрасним ім’ям. Факти ICTV підготували для них привітання у прозі.

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Люба Іванно! У день іменин бажаємо здоров’я, кохання та натхнення. Успіхів в усіх справах. Нехай кожен день приносить тобі задоволення і радість. З Днем ангела!

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Найчарівніша дівчина без єдиної вади – це Іванна. Вітаю тебе зі святом. Бажаю радісних секунд, веселих хвилин, успішних годин, щасливих днів, довгих років та великого кохання в житті. Будь завжди чарівною, незвичайною та неповторною.

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Дорога Іванночко, мила і приголомшлива, я вітаю тебе і від чистого серця бажаю з кожним своїм днем ​​відчувати неймовірний приплив сил в собі та потік щастя у своєму житті. Нехай на шляху до успіху завжди горить зелене світло, нехай для радості твого серця не буде ніяких меж.

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Вітаю, Іванночко! Бажаю завжди бути в потрібному місці і в потрібний час, насолоджуватися кожною миттю щастя і кохання, впевнено йти до своїх цілей, і звичайно ж, залишатися найчарівнішою і приголомшливішою Іванною на світлі.

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Іванно, коли вимовляєш твоє ім’я, то здається, що квіти розпускаються, а сонце світить яскравіше. З Днем ангела, нехай же почуття радості, яке супроводжує тебе, буде сильнішим з кожним днем. Нехай життя підносить тобі тільки позитивні подарунки. Зі святом і успіхів у всьому.

На Різдво Іоанна Предтечі, який у народі називають Івана Купала і який святкували 7 липня, Факти ICTV також публікували привітання у листівках і СМС з Днем ангела Іванни.

Наступним великим святом у церковному календарі на липень 2020 буде День хрещення Київської Русі – України (28 липня).