10 липня День ангела святкує Яна. В перекладі від давньоєврейського імені Іоанн означає милість Божа.
У дитинстві Яна слухняна, вона любить і поважає батьків, прислухається до їхніх слів і робить все, щоб не засмучувати їх.
Читайте: Календар свят на липень 2020
У школі їй не всі предмети даються легко, проте вона вперто йде до своєї мети. У зрілому віці їй без особливих труднощів дається будь-яка робота.
У день ангела Яни Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках.
У 2020 році в Україні буде багато державних свят. Повний календар свят на 2020 рік дивіться в матеріалі Фактів ICTV.