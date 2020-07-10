PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День ангела Яни: ніжні листівки з привітаннями

10 липня День ангела святкує Яна. В перекладі від давньоєврейського імені Іоанн означає милість Божа.

У дитинстві Яна слухняна, вона любить і поважає батьків, прислухається до їхніх слів і робить все, щоб не засмучувати їх.

Читайте: Календар свят на липень 2020

У школі їй не всі предмети даються легко, проте вона вперто йде до своєї мети. У зрілому віці їй без особливих труднощів дається будь-яка робота.

У день ангела Яни Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках.

День ангела Яны: нежные открытки

День ангела Яны: нежные открытки

День ангела Яны: нежные открытки

День ангела Яны: нежные открытки

День ангела Яны: нежные открытки

У 2020 році в Україні буде багато державних свят. Повний календар свят на 2020 рік дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх