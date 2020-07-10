10 липня День ангела святкує Яна. В перекладі від давньоєврейського імені Іоанн означає милість Божа.

У дитинстві Яна слухняна, вона любить і поважає батьків, прислухається до їхніх слів і робить все, щоб не засмучувати їх.

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У школі їй не всі предмети даються легко, проте вона вперто йде до своєї мети. У зрілому віці їй без особливих труднощів дається будь-яка робота.

У день ангела Яни Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках.

У 2020 році в Україні буде багато державних свят. Повний календар свят на 2020 рік дивіться в матеріалі Фактів ICTV.