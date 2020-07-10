Гороскоп на 11 липня 2020 за картами таро, відчувши вихідні, воскрес і готовий відірватись за той тиждень, що минув, і ще за той, що буде. Це той дивовижний випадок, коли слухати карти не варто – і ось, чому.

Враховуючи першу карту гороскопу на 11 липня, Колісницю, до життя повернулась воля щось робити, і більше за все хочеться взяти все у свої руки. Здається, що все вийде. Трохи сили волі, контролю, ретельного планування і не менш ретельного дотримання плану – і все вийде.

Проблема у тому, що написати план під чуже щастя неможливо. Як і запланувати своє особисте щастя, чужі вчинки і бажання, які залежать лише від самих людей.

Хоч здавалося б, Зірка далі, ну ж бо, що ще потрібно. Зірка, яка нарешті повернулась до вас правильним боком та обіцяє повне відновлення. Каже, що сили самі повернуться, живіт сам перетвориться на кубики пресу, минулі невдачі насправді виявляться успіхом. Лише знай, слідуй плану попередньої карти. Що тут може піти не так.

А не так може піти багато що, нагадує Помірність – заключна перепона невтомної енергії перших двох карт гороскопу на 11 липня для всіх знаків зодіаку.

Це бажання зробити все за одні вихідні – це від невдоволення тижнем, тривоги, страху витратити рідкісний час відпочинку дарма. Звідси ж бажання все контролювати та очікування негайних результатів від всього.

Але цей шлях веде лише до розчарування, а ще до втоми. У ці вихідні пригальмуйте, хоча б у суботу. Радіти і відпочивати можна і потрібно, просто пам’ятайте, що це не змагання за те, хто відпочине швидше, сильніше, краще за всіх. Як вийде – так і буде.















Гороскоп на 11 липня: розпрягайте, хлопці, сфінксів / 4 фотографии

Гороскоп на липень

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Джерело: А как вам такой расклад