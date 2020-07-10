Гороскоп на 2020 любовний - що чекає знаки зодіаку

Детальний любовний гороскоп на 2020 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У період з 27 січня до 23 жовтня відбуватимуться серйозні зміни. Вам складно встановити рівновагу з партнерами, вирішити питання так, щоб було комфортно і вам, і вашій коханій людині. Партнери часто не бачать ваші позитивні риси, не розуміють справжню сутність.

Можете потрапити в емоційну залежність від іншої людини. Для вирішення проблем доводиться діяти не так, як зазвичай.

Ви вільні у прояві своєї особистості, в манері поведінки, у взаємодії з партнером. Позбавтеся від закомплексованості, навчіться подавати себе і будувати рівноправні стосунки. У вашій присутності партнери відчувають потребу виплеснути свої почуття. Все через те, що в цьому році у вас пробуджується психологічний дар, який сприяє демонстрації емоційних потреб людини. Хоча себе вам складно зрозуміти.

Ви здатні з легкістю відчути слабкі та сильні сторони партнерів, а це дозволить спрямувати розвиток взаємин у вигідний для вас бік.

Ви володієте великою психологічно силою, здатні впливати не тільки на одну людину, а й на публіку, аудиторію, натовп. Залежно від свого настрою, можете вселяти в людей оптимізм або ж наводити похмурі думки.

Процес змін, трансформацій та ризику в сфері особистих і ділових взаємин для вас є природним, тому не можна штучно стримувати розвиток подій. Довіртеся всесвіту і прийміть обставини та нові можливості цього життєвого циклу.

Гороскоп для Тельців

Майже весь рік ви отримуєте задоволення в особистих взаєминах – будьте сміливішими, всесвіт на вашому боці. У коханні вас чекають сприятливі зміни – нові партнери, з одним з яких цілком можливі романтичні взаємини.

З 13 травня до 26 червня дуже важливий період, коли відбувається вирішення всіх наболілих питань. Йдеться про повернення боргів як духовних, так і матеріальних. У цей період вже не виходить закрити очі на недомовленості та невизначеність у почуттях. Однак доведеться поглянути вглиб себе та у своє минуле, а це допоможе звільнитися від усього, що заважало рухатися вперед. У багатьох питаннях необхідно поставити крапку.

Після 23 жовтня і до кінця року – складний період. Взаємини можуть зіпсуватися через ваші претензії до партнера та підвищену вимогливість. Гармонію може порушити прагнення привласнити собі те, що вам не належить.

Після 23 жовтня ви стаєте ревниві, а загострене почуття власності та зацикленість на своїх почуттях створює передумови до розриву взаємин.

Однак якщо ви врахуєте потенціал цього періоду, то, напевно, докладете всіх зусиль, щоб звести до мінімуму можливий негатив, і тоді зможете зберегти та зміцнити взаємини.

Гороскоп для Близнюків

Рік буде щасливим як в особистих, так і в ділових взаєминах, проте все залежить від вашої емоційної зрілості, а також від уміння впоратися з психологічними навантаженнями.

Різноманітність у коханні та громадських зв’язках створює багато неоднозначних ситуацій і можливостей для спокуси, що заважає вам йти на тривалі стосунки. Тільки від вас залежить, яке рішення ви ухвалите, але жага подій і цікавість до людей може вплинути на взаємини.

У коханні у вас все складеться вдало, якщо ви обираєте партнера не за фізичними даними, а за його почуттям гумору та інтелектом.

З 17 лютого до 10 березня ви перебуваєте в деякій невпевненості, що стосується продовження взаємин. Щоб відчувати себе щасливою людиною, вам необхідно більше спілкуватися з коханою людиною та проводити з нею час.

З травня закладається черговий життєвий цикл на найближчі 2 – 2,5 роки. Ваше близьке оточення змінюється, можливо, ви оформите офіційний союз і родичі з боку чоловіка будуть брати активну участь у вашому житті.

Якщо раніше для вас важливішою була тема сімейних стосунків, то тепер на перше місце виходить соціальне життя та нові джерела доходу. Не завжди вашій другій половинці буде подобатися такий стан справ.

У період з 13 травня до 26 червня серйозних неприємностей зможете уникнути завдяки вашій готовності до сміливих рішень. До кінця року ви будете задоволені своїм особистим життям.

Гороскоп для Раків

Перша половина року приносить розчарування та випробування в коханні. Проблеми у родині та стосунках можуть принести ваші завищені вимоги.

Після 5 травня ситуація змінюється у кращий бік, але загроза конфліктів зберігається. Є ймовірність обзавестися почуттями до людини та не отримати взаємності.

Кохана людина може мимоволі або з конкретним наміром направити вас хибним шляхом. Люди, на допомогу яких ви розраховуєте, можуть не стримати обіцянки та нашкодити особистим взаєминам. Однак право вибору в цих питаннях у вас ніхто не забирає.

Консервативні погляди на взаємини, давні приятелі, а також усвідомлення, що в цьому році не можна зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися, допоможуть вам утриматися від бурхливої ​​реакції в тому чи іншому питанні.

Пік кризи припадає на січень і червень 2020 року. У ці два місяці складно зрозуміти та прийняти партнера. Можуть початися зміни у родинних питаннях. Доведеться пережити серйозні внутрішні трансформації, можливо навіть на деякий час залишитися на самоті.

У другій половині року вийде звільнитися від обставин або стосунків, які на вас тиснуть. Однак необхідно прийняти факт, що деякі люди йдуть з нашого життя назавжди.

Нові контакти, пошук романтичних стосунків матимуть хороший результат. Можливі несподівані зустрічі з колишніми коханими. Друга половина року може принести зустріч з майбутньою другою половинкою. Сприятливий час для тих, хто планує дитину.

Гороскоп для Левів

Рік сприятливий для кохання, деякі складнощі можливі в період з 23 березня до 3 липня.

Початок року буде особливо яскравий для вас, ви відчуєте себе коханими, а увага з боку протилежної статі подарує впевненість у завтрашньому дні. Якщо бережете довгострокові взаємини, то зможете перейти на новий рівень. Для багатьох Левів цей рік запам’ятається одруженням або народженням дитини.

Якщо ви самотні, то нові серйозні взаємини навряд чи у вас з’являться цього року. Знайомства в цей період рідко бувають тривалими. Однак поява особистих зв’язків і пошук нових романтичних партнерів принесуть вам натхнення.

Осінь – особливо інтенсивний період для спілкування з протилежною статтю. У житті жінок виникають чоловіки з минулого, відбувається завершення і прояснення колишніх взаємин. Восени ви легко зможете домогтися уваги з боку бажаного партнера, навіть якщо стосунки будуть нетривалими, вони залишать у вашому житті яскравий спогад.

Однак якщо перебуваєте у шлюбі, то стабільність взаємовідносин може закінчитися. Бажання перебувати в центрі уваги ваша друга половинка може неоднозначно сприйняти. Ви активні у спілкуванні, затвердженні власної думки та прояві своїх інтересів, що може не завжди позитивно впливати на ваші сімейні та любовні стосунки. Зверніть свою активність і підприємливість у мирне русло, уникайте конфліктів і претензій до партнера. Займіться спортом або активним відпочинком.

Гороскоп для Дів

Гарний час для любовних взаємин, укладення офіційного союзу та планування розширення будинку та сім’ї. Всі справи, що стосуються кохання та шлюбу, житла та родини стануть тіснішими і стабільними. Ви зможете вирішити особисті та сімейні проблеми. Старші родичі та батьки чоловіка допоможуть у вирішенні складнощів.

Цей рік сприятливий для заручин, одруження, а також для сімейних вечорів та урочистостей. Тим, хто ще не перебуває у стосунках, може пощастити у цьому питанні, якщо ви зосередите свої зусилля на пошуку романтичного партнера. Можливе виникнення любовних зв’язків з іноземними громадянами або в поїздках.

Це сприятливий час для планування дитини. Як не парадоксально, також хороший час для розлучення, якщо така тема актуальна та тягнеться з минулого року.

З 17 лютого до 10 березня – напружений період, оскільки доводиться зупинитися та переосмислити свої цілі. Повертаєтеся до забутих справах, доробляєте їх, виправляєте якісь помилки або недоліки. У взаємовідносинах відбуваються зміни. Будь-яке рішення краще реалізовувати після 10 березня, інакше можна помилитися.

З 13 травня до 25 червня – другий складний період. Ви помічаєте всі недоліки у вашому партнері, можливі розчарування. У вашому житті з’являються люди, з якими давно не було контакту, але спілкування з ними вам необхідне.

У другій половині року допомогу та підтримку отримуєте від коханої людини. Тому якщо питання взаємовідносин вимагає рішення, постарайтеся це зробити до грудня 2020 року.

Гороскоп для Терезів

У першій половині року у взаєминах настане гармонія. Цей час сприятливий для заручин і одруження, а також для обговорення планів.

До 14 травня ваш характер змінюється на краще, що притягує хороших людей, покровителів, крім того, можете зустріти вашого ідеального партнера.

З 13 травня до 25 червня змінюються ваші симпатії та антипатії, в результаті чого починаєте орієнтуватися на інших людей. Кохання в цей період ґрунтується на ідеях та інтелектуальному інтересі, а не на почуттях. Це буде призводити до непорозумінь з партнерами. Можливі складнощі з протилежною статтю, але варто шукати причини в собі.

З 23 березня до 3 липня сприятливий період для партнерства і знайомств. Стосунки, що виникають у цей період, будуть довгостроковими. Ті контакти, які допускають різницю у віці, будуть тривалими та корисними для вас.

У першій половині року добре складаються та зміцнюються стосунки з домашніми або коханими. Взаємини на роботі можуть перерости в особисті.

Складні періоди – жовтень, друга половина листопада і перша половина грудня. Щоб ви не відчували в цей період, зовні це непомітно. А пристрасть з боку інших людей викликає у вас бажання відсторонитися або відкинути знаки уваги. Найменша дрібниця може охолодити почуття або взаємини, які вже існують. Також негативно може позначитися зайва прискіпливість.

Гороскоп для Скорпіонів

Майже весь рік вас супроводжує везіння у сфері партнерства. З 14 травня з’являться сприятливі шанси і можливості.

З 10 вересня до 14 листопада – складний період, ви відчуваєте складнощі в координації думок та дій. У цей час вам непросто погодити свої потреби, знайти взаєморозуміння з партнерами. Переживання менше залежать від думок, а більше – від здатності керувати своїми емоціями. Ви схильні дуже бурхливо реагувати на партнера. Ваші прихильності або антипатії можуть цілком ґрунтуватися на емоціях і помилках, а не на людських симпатіях. Через це ваші взаємини в цей період дещо спотворені.

З 22 листопада до 16 грудня – період високої емоційної напруженості. Виникають нові захоплення, настирливі шанувальники, у стосунках є елементи драми та пристрасті. Взаємини, які вже існують, стають близькими. Однак шлюб, укладений в цей час, буде неспокійним.

Ви стаєте чутливішими, пристраснішими, вразливішими, тому часто у прояві почуттів впадаєте у крайнощі. Стосунки в цей час просто вирують, будь-яке слово та дія сприймаються гостріше. Ви хочете повністю контролювати ситуацію та керувати нею – звідси і драматизм, і ревнощі. Багато спокус, почуття часом затьмарюють розум. Може виникнути сильна пристрасть і прихильність до партнера.

Гороскоп для Стрільців

Соціальне життя виходять на перший план, а через це страждають особисті стосунки. Є почуття самотності, тому прагнете це компенсувати активними діловими взаємовідносинами.

У травні з чимось у житті доведеться розлучитися, однак ця втрата принесе позитивні зміни в найближчі два роки.

Другу половину 2020 року можна описати словами: не було б щастя, та нещастя допомогло. Цього року не потрібно намагатися вирішувати справи нестандартними методами. У вас є фундамент, особистий досвід і мудрість, завдяки яким зможете прожити цей рік.

Червень і грудень – найскладніші місяці для вас. Вам постійно потрібно буде брати участь у житті інших людей. На сім’ю та романтичні стосунки не вистачає часу, а через це виникають неприємності. Подружнє життя здасться вам важким та складним, але якщо ваш партнер терплячий, то стосунки не постраждають. Однак і вам варто приділити увагу партнеру, інакше червень точно буде кризовим.

З 14 травня до 13 вересня з’явиться можливість почати заново втрачені взаємини. Ви отримаєте новий життєвий досвід. У цей період ви можете визначити, яка сторона вашого життя потребує корегування.

Будьте стриманішими у критиці щодо до думок партнера, краще зверніть увагу на свої цінності. Лояльність щодо поглядів партнера допоможе вивести взаємини на новий рівень.

Гороскоп для Козерогів

Непростий рік для вас, особливо в питаннях взаємин. У липні можуть змінитися ваші почуття та прихильності. У цей період ви відкриваєте нові грані вашої особистості, які впливають на взаємини.

Протягом всього року у вас буде виникати схильність до ефектних жестів. Ви звільняєтесь від впливу, який стримував весь час, завдяки вашому партнеру отримуєте додаткові можливості в досягненні особистих цілей.

2020 рік може бути роком розширення вашої родини, можлива поява дитини, оформлення офіційного шлюбу, поліпшення взаємовідносин. У вас почнеться новий етап життя. Увага до партнера забезпечить вам оптимістичний настрій, зможете закласти прекрасний фундамент на майбутнє, створити міцний союз, сім’ю.

Середина року буде складною для вас. Немає часу для романтики, ваша друга половинка може важко переживати таку зайнятість. Вам доведеться переглянути деякі плани. Однак якщо вийде знайти спільну мову з партнером, то це виведе стосунки на новий етап.

Події 20 грудня 2020 року сильно вплинуть на майбутнє. Підсумок року для вас буде яскравий і щасливий. Можете очікувати серйозних змін. Партнер, який буде з вами у цей період, зможе зробити вас щасливими.

Гороскоп для Водоліїв

У коханні відбувається багато цікавого, хоча це все несерйозно, проте в перспективі з кимось зав’яжуться міцні взаємини.

Ви занадто зайняті професійними і громадськими справами, тому ваші близькі можуть відчувати невдоволення. Не нехтуйте своїми зобов’язаннями перед дорогими вам людьми.

Період з 17 лютого до 10 березня буде насичений розмовами з вашими партнерами. Можуть виникати незручні теми з минулого, щоб не зіпсувати взаємини, не реагуйте на різкі висловлювання вашого партнера.

Максимальна свобода у спілкуванні допоможе зблизитися з бажаною людиною, привернути її увагу. Якщо взаємини, які давно існують, перестали вас влаштовувати, постарайтеся більше розмовляти з вашою коханою людиною. У стосунках з’явиться щось нове, партнер почне проявляти більше турботи, але і ви не залишайтеся в боргу.

У травні-червні вам легше зав’язувати знайомства, також виникають партнери з минулого, з якими можна відновити взаємини. У вас вийде вразити партнера чимось незвичайним, проте не перестарайтеся у своїй винахідливості.

Грудень дуже значимий для вас місяць, особливо – для тих, кому за 30. Давні взаємини переходять на новий рівень. Завдяки партнеру ви знаходите стійке соціальне становище. Якщо у вас з партнером збігаються цілі та завдання, то взаємини будуть довгостроковими.

Гороскоп для Риб

З лютого ви відчуєте позитивні зміни в особистих взаєминах. Ви стаєте романтичнішими, чуттєвішими та сентиментальнішими. Прокидається потреба у коханні та розумінні.

Ви можете закохатися в того, хто проявив до вас увагу. У першій половині року ваше кохання може бути надуманим, тому постарайтеся не ухвалювати важливих рішень щодо свого обранця. Крім того, у вас є схильність до закоханості з першого погляду, але краще після літніх затемнень переглянути свої взаємини. Вже з середини липня є ймовірність, що ваші почуття до партнера зміняться.

Березень і квітень знаменується відновленням і розвитком колишніх контактів. У цей період вам легше вдасться підтримувати романтичні захоплення. Також у поле ваших інтересів потрапляє заміжжя.

Сприятливий зовнішній фон в особистому житті зберігається протягом усього року.

У грудні може початися новий цикл. Зміна статусу може бути пов’язана з офіційним оформленням шлюбу або іноземний партнер якось вплине на ваше життя. Багато в чому ваш успіх буде залежати від власного оптимізму і бажання створювати щастя навколо себе.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.