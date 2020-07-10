На західній Україні повідомлено про штормове попередження.

На вихідні синоптики прогнозують погіршення погоди на усій території Західної України.

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В суботу, 11 липня, у більшості західних областей вдень передбачаються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

В неділю, 12 липня, синоптики повідомляють про значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні зливи (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Негода в Україні

Нещодавно негода сколихнула південь України, в Одесі погода погіршилась, сильні пориви вітру повалили близько 63 дерев, також постраждало двоє осіб.

У кількох населених пунктах Одеської області сталося підтоплення 11 домашніх господарств через сильні дощі та шквальний вітер.