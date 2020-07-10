У Нігерії з’явилися перші фотографії річкових горил, які зробили на камери-пастки.

За словами захисників природи в Нігерії, цей вид горил може відновитися після десятиліть знищення.

Приматів сфотографували на південному сході Нігерії в горах Мбе. Автором фотографій є Товариство охорони дикої природи.

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За інформацією захисників природи, в Нігерії всього близько 100 горил. Також ще близько 200 нараховуються на кордоні з Нігерією.

???? Conservationists have captured the first images of a group of rare Cross River gorillas with multiple babies in Nigeria’s Mbe mountains, proof that the subspecies once feared to be extinct is reproducing amid protection efforts. https://t.co/Sv80OxbaV7 pic.twitter.com/ZO5KvF0csB — ABC News (@ABC) July 10, 2020



Директор проекту WCS Nigeria Cross River Gorilla Landscape Інаойом Імонг розповів, що фото свідчать те, що цей рідкісний вид горил починає поступово відроджуватися.

За його словами, на цей вид приматів тривалий час полювали, що могло бути причиною повного вимирання. Зараз же мисливцям забороняється вистежувати горил, однак загрози все ще залишаються.

Інаойом Імонг також підкреслив, що зараз необхідно захищати цей вид щоб запобігти повне зникнення річкових горил.

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