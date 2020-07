У Нігерії з’явилися перші фотографії річкових горил, які зробили на камери-пастки.

За словами захисників природи в Нігерії, цей вид горил може відновитися після десятиліть знищення.

Приматів сфотографували на південному сході Нігерії в горах Мбе. Автором фотографій є Товариство охорони дикої природи.

За інформацією захисників природи, в Нігерії всього близько 100 горил. Також ще близько 200 нараховуються на кордоні з Нігерією.

???? Conservationists have captured the first images of a group of rare Cross River gorillas with multiple babies in Nigeria’s Mbe mountains, proof that the subspecies once feared to be extinct is reproducing amid protection efforts. https://t.co/Sv80OxbaV7 pic.twitter.com/ZO5KvF0csB

— ABC News (@ABC) July 10, 2020