Прогноз погоди на 10 липня в Україні свідчить, що п’ятниця видасться сонячною.

Так, середня температура повітря в Україні становитиме +26 градусів вдень, а опадів не передбачається.

У західних областях України синоптики прогнозують від +26 до +30 градусів вдень та до +14 градусів вночі.

На Півночі очікується потепління до +28 градусів вдень, а вночі температура опуститься до +10.

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У Києві передбачається від +26 до +28 вдень.

У східних областях синоптики прогнозують температуру до +29 градусів вдень.

На Півдні стовпчик термометра підніметься до +31 градусу вдень а вночі до +19.

А от погода в Україні на вихідних передбачається дощовою. У суботу, 11 липня, синоптики прогнозують дощі та грози в Західній Україні, на решті території – без опадів.

У неділю, 12 липня, дощі очікуються на Заході, частково – на Півночі, а також у Вінницькій області.