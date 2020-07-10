Viber, Monobank та інші додатки на iOS запрацювали: що сталося

Компанія Facebook повідомила про усунення проблеми у роботі свого інструменту, через яку користувачі смартфонів і планшетів на iOS в усьому світі не могли зайти у популярні додатки.

Несправність виявили в інструменті Facebook SDK, який після інтеграції в додаток дозволяє користувачам логінитися за допомогою даних соцмережі.

Помилка була пов’язана зі змінами у вихідному коді.

Читайте: Розпалює ненависть: світові компанії відмовляються від реклами у Facebook

Глобальний збій

10 липня користувачі iPhone і iPad в усьому світі повідомляли про проблему, через яку вони не могли зайти у популярні додатки на iOS, такі як: Spotify, Tinder, Viber та інші.

В Україні незручності відчували клієнти віртуального Monobank, які не могли зайти в додаток на апаратах з iOS.