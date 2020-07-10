10 липня стався збій Viber на iPhone. На те, що не відкривається Viber, почали скаржитися користувачі смартфонів.

Крім того, не працюють мобільні додатки банків – Приват24 і Monobank.

– У Viber неможливо зайти, під час входу відразу ж вибиває і повертає на головний екран, – повідомили користувачі.

Читайте: Збій в Telegram: чому не працює додаток

Також є проблеми з TikTok, Tinder, Pinterest, Waze і Spotify. Його користувачі не можуть увійти в них, перезавантаження додатків не допомагає.

А ось Telegram працює в нормальному режимі.

Є припущення, що збій пов’язаний з системою аналітики Facebook.

У червні користувачі фіксували проблеми з додатком Приват24 від Приватбанку.

Вони не могли пройти авторизацію на сервісі і проводити платежі.

Збій стався через аварійною ситуацією мережевого обладнання, повідомили в прес-службі Приватбанку. Через годину роботу сервісу відновили.