На дату 10 липня не припадає жодних міжнародних або всесвітніх свят. Однако цей день має велике значення в багатьох країнах.

Так, Багами, наприклад, святкують День незалежності, а в Монголії відзначають День національного прапора.

У народі 10 липня вшановують пам’ять святого Самсона Сеночного. У цю пору року були часті дощі, тому сіно часто намокало і псувалося.

Хто святкує іменини: Олександр, Георгій, Єгор, Петро, ​​Іван, Юрій, Володимир.

Народні прикмети на 10 липня:

Якщо в цей день буде дощ, значить все літо буде мокрим.

Перед посухою бджоли стають злими.

Якщо хмари пливуть з Заходу, то буде погана погода.

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Що не можна робити 10 липня:

не можна брехати;

не можна підбирати монети в статі;

не можна прати речі червоного кольору;

не можна довго дивитися у дзеркало.

Щоб знати, яке свято коли випадає, ми склали для вас календар церковних свят на рік.

Найближче велике свято припадає на 12 липня – День Петра і Павла.