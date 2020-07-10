На дату 10 липня не припадає жодних міжнародних або всесвітніх свят. Однако цей день має велике значення в багатьох країнах.
Так, Багами, наприклад, святкують День незалежності, а в Монголії відзначають День національного прапора.
У народі 10 липня вшановують пам’ять святого Самсона Сеночного. У цю пору року були часті дощі, тому сіно часто намокало і псувалося.
Хто святкує іменини: Олександр, Георгій, Єгор, Петро, Іван, Юрій, Володимир.
Народні прикмети на 10 липня:
- Якщо в цей день буде дощ, значить все літо буде мокрим.
- Перед посухою бджоли стають злими.
- Якщо хмари пливуть з Заходу, то буде погана погода.
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Що не можна робити 10 липня:
- не можна брехати;
- не можна підбирати монети в статі;
- не можна прати речі червоного кольору;
- не можна довго дивитися у дзеркало.
Щоб знати, яке свято коли випадає, ми склали для вас календар церковних свят на рік.
Найближче велике свято припадає на 12 липня – День Петра і Павла.