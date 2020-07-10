У п’ятницю, 10 липня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 20 місячний день.

Це хороший день для поліпшення своїх професійних навичок і зближення з колегами. У п’ятницю добре складатимуться всі фінансові справи.

У 20 місячний день астрологи рекомендують повністю сконцентруватися на найважливішому і постаратися уникати конфліктних ситуацій.

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Щоб вам не довелося найближчим часом вибачатися за сказані слова, варто уважно обмірковувати те, що ви говорите.

До грошей в цей день варто відноситися з обережністю, не варто витрачатися на те, що в подальшому не принесе вам користі і задоволення.

10 липня корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі. Присвятіть себе близьким, проведіть час з сім’єю або друзями.

У 20 місячний день варто відмовитися від прийому жирної їжі, є ймовірність, що через неї можуть бути проблеми зі шлунком.

У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.