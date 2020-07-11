День рибалки 2020 в Україні

День рибалки в Україні у другу неділю липня встановили указом від 22 червня 1995 року.

У 2020 році професійних рибалок і любителів риболовлі вітатимуть 12 липня.

Як правило, в цей день усім аматорам і професіоналам бажають хорошого кльову, багатого улову, надійної вудки та гарних товаришів.

А поки ви збираєте спорядження і готуєтесь впіймати свою найбільшу здобич, ми зібрали 5 цікавих фактів про незвичну риболовлю.

На риболовлю – з лопатою!

У деяких країнах центральної Африки рибалкам не потрібна вудка. Річ у тім, що місцева риба під час засухи закопується глибоко в мул. Здобич доводиться відкопувати лопатою.

Дельфіни-рибалки

У південних містах Бразилії дельфіни допомагають рибалкам вполювати здобич. Поки риболови зі снастями стоять біля берега, дельфіни женуть рибу до них. Коли один із дельфінів підстрибує та перевертається у повітрі, рибалки закидають сіті.

Сіті з павутиння

У Новій Гвінеї рибалки виготовляють зручні та практичні сіті з одного з найміцніших природних матеріалів – павутиння. Однак навряд така сітка прослужить довго.

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Риболовля з бакланами

На японських островах та у Стародавньому Китаї любителі риболовлі вдавалися до хитрощів.

Рибалка на човні плив до центру водойми та випускав ручних бакланів. Вони з легкістю ловили всю рибу, що плила повз човна, але при цьому ковтати її не могли – на шиях бакланів були вузькі ошийники.

Впіймати електричного вугря

Жителі берегів Амазонки знайшли спосіб безпечно ловити електричного вугря, що б’є током у 500 вольт. Щоправда для цього їм доводилося підставляти корів. Стадо заганяли в річку, і вугрі витрачали свої заряди на тварин. Корови не помирали, а вугрі ставали абсолютно безпечними для ловлі.

До речі, це не єдиний день, коли можна привітати риболовів. Всесвітній день рибалки святкують також 27 червня.

Якщо ви не знаєте, як вкотре відпроситися на риболовлю і не розгнівити дружину, пропонуємо три дієві відмовки.