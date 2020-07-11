Гороскоп на 12 липня 2020 по картам таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 12 липня 2020 – дивовижний випадок, коли все добре, без пересторог, умовностей і карт, що опускали б з неба на землю.

Трійка чаш – перша карта гороскопу на 12 липня за картами таро обіцяє таку неділю, щоб от неділю. З друзями, близькими, з радістю, що ллється рікою. Сьогодні – день просто відпочинку, який про спілкування з важливими людьми, а не про те, щоб встигнути все і одразу. З ними, з цими найважливішими людьми, і проведіть день, відкладіть плани на одного і роботу на інший день.

Тому що яка робота, коли і зовні, і всередині – Мир. Здається, що можна навіть не старатись, не докладати жодних зусиль. Все виходить просто саме, просто так, в найкращий спосіб. Біла смуга? Ну, можливо, не смуга, а смужечка, може, лінія навіть, але безумовно біла. Вона тут для того, щоб можна було просто на день відкласти тривоги, перестати шукати всюди дрібний текст з жахливими умовами і просто насолоджуватися життям.















Гороскоп на 12 липня: день, коли все добре / 4 фотографии

В будь-якому іншому випадку гороскоп на 12 липня 2020 закінчився б обережним Місяцем, але навіть він поряд з Миром сьогодні поблажливо змахує рукою. Жодних секретів, каже, жодних таємниць, можна вважати, що сьогодні ви на одній хвилі зі своїм внутрішнім голосом. Завтра все може бути не так – тим більше, що ще ця карта обережно нагадує, що не все завжди в ваших руках, а тому не все завжди добре. Але сьогодні – просто радійте неділі в проведіть її добре. Це сьогодні єдина порада.

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Джерело: А как вам такой расклад