Докладний гороскоп на тиждень з 13 до 19 липня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Більшість людей відчують себе вільно, питання вирішуватимуться швидше, а з навколишніми налагодяться хороші стосунки.

13 липня Меркурій зупинився, ця планета характеризує – мислення і комунікації. Меркурій готується перейти в фазу прямолінійного руху, після періоду ретроградності.

Якості і характеристики цієї планети спрямовуються винятково на реалізацію індивідуальності. Протягом цього тижня люди не схильні відволікатися і розпорошуватися на сторонні моменти.

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Більшості легше сконцентруватися на справі і досягти швидких результатів, що позитивно впливає на ділову сферу, здатність до комунікації, вирішення питань купівлі-продажу.

З 14 липня Меркурій перейде у прямолінійний рух. Тому люди стають вікритими, без затримок вирішуються важливі справи, а теми будинку і сім’ї приносять задоволення.

З 14 липня люди легше йдуть на контакт і сприймають інформацію, знаходять взаєморозуміння, взаємодія один з одним стає корисною, поїздки сприятливі.

Гороскоп для Овнів

Хороший період для спортсменів і тих, хто працює на виробництві. З’являються нові ідеї та інтереси. Сприятливі метаморфози у спілкуванні з колегами і партнерами, а ділові стосунки з жінками можуть перетворитися в романтичні. Якщо турбує здоров’я, то в цей період ви швидко відновлюєтеся. Гарний час для косметичних процедур та операцій. Романтичне спілкування та побачення приносять задоволення. Зав’язуються нові цікаві знайомства, з’являються нові захоплення. Сприятливий період для активного відпочинку і взаємодії з партнером. Прискорюються справи у всіх сферах життя.

Гороскоп для Тельців

Самоконтроль у цей період підвищить внутрішню силу. Відбувається прискорення процесу одужання всіх захворювань, а також яскраво виражений приплив життєвої енергії. У цей час можна очікувати заохочення від керівництва, підвищення на посаді, підтримки впливових осіб. Цей період відзначений певним прогресом і в матеріальній сфері: вам віддають все, що були винні, але не більше. У цей час добре складаються і зміцнюються стосунки з домашніми або коханими. Вдалий період для побудови спільних планів і вирішення завдань.

Гороскоп для Близнюків

Близьке оточення, родичі, діти, а також фінансові питання будуть головними сферами у цей час. Сприятливий період для ділових переговорів, підписання угод. У контактах і зв’язках стаєте активними і енергійними, багато виходить, як ви і планували. У своїй професії проявляєтеся впевнено, керівництво зможе гідно оцінити ваші старання. Можлива перевтома через зв’язки і контакти, але це сприятливий період для професійної реалізації. Наполегливість у вираженні своїх ідей та інтересів знаходить підтримку навколишніх, добре йде робота, яка вимагає інтелектуальних і творчих зусиль.

Гороскоп для Раків

Ви дуже чутливі до слів і поведінки навколишніх, все схильні сприймати на свій рахунок, тому є ймовірність зробити помилкові висновки. Уява може прикрашати дійсність, для творчих людей цей період може виявитися дуже продуктивним. Письменникам легко висловлювати свої глибокі відчуття, тому можуть створити затребувані твори. Для людей технічного складу розуму, які працюють з розрахунками і документами, існує проблема виокремити з потоку думок головне і не головне, тому деколи складно висловити думки. Кар’єра та інші амбіції вимагають багато енергії, ваші дії можуть мати важливий вплив на майбутнє.

Гороскоп для Левів

У цей час у пам’яті можуть спливати давні події, які не дають вам спокою, турбують совість. Розкажіть близьким людям про те, що вас хвилює, не бійтеся довірити свої думки, ви обов’язково отримаєте підтримку і зможете вирішити наболілі питання. Можете зіткнутися з тим, що вам складно висловити свої почуття, здається, що вас не розуміють. Але це може бути плідний період для творчості. Активно попрацювавши зараз, вже скоро ви зможете продемонструвати свої таланти та отримати визнання. Виникають обставини, здатні зробити вас вольовою і динамічною людиною, успішною і незалежною.

Гороскоп для Дів

Приходять нові ідеї, ви спрямовані в майбутнє, будуєте плани. Це хороший період для залучення спонсорів. Є можливість знайти прихильників і покровителів, велику роль відіграють однодумці, в яких можна шукати підтримки і розуміння. Ви зможете зайняти позицію лідера або проштовхнути свою ідею. Сприятливий час для громадської роботи або наукових досліджень. Якщо ви давно планували створити будь-яке співтовариство за інтересами або громадське об’єднання, час зробити це. Якщо довго не виходило домовитися, оформити документи або закінчити будь-якої проект, то зараз все вдасться.

Гороскоп для Терезів

Хороший період для проведення офіційних зустрічей, переговорів, урочистих прийомів. Вдалий час для вирішення важливих ділових питань, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження. Сприятливий час для вивчення іноземних мов. Можете розраховувати на успішне вирішення юридичних справ. Використовуйте цей період для гармонізації ваших романтичних стосунків і сімейних зв’язків, занять з дітьми. Складаються ситуації, які додадуть фарб у стосунки, які згасають. Сприятливий час для проведення косметичних процедур, будь-яких оздоровчих заходів, для початку лікування або проведення курсу масажу.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви стаєте енергійнішими, рішучішими. У вас пробуджується дух боротьби і суперництва, тому вас легко можна надихнути на активну діяльність. Справа, розпочата у цей період, спочатку може здаватися багатообіцяючою, але з часом, розвивається планомірно, приносить результати, хоча і не такі значні, як здавалося спочатку. Ви, нарешті, беретеся за роботу, яку довго відкладали або успішно завершуєте давно розпочаті проекти. У цей час ви можете змінити роботу або активно займатися її пошуком. Сприятливий час для того, щоб робити які-небудь дії, спрямовані на поліпшення або зміцнення власного здоров’я.

Гороскоп для Стрільців

Багато справ, пов’язаних з дітьми, творчою діяльністю або романтичним партнером, центр подій зміщується від вас до інших людей, особливо це стосується ваших партнерів. Необхідно у всіх ситуаціях шукати компроміс, вигоду і користь для всіх учасників. Зіпсувати сприятливі шанси і можливості можуть зависокі вимоги до партнерів і мінливий настрій. Через непорозуміння, необґрунтовані ревнощі може скластися напружений психологічний фон. З’являється схильність до непотрібних витрат грошей, що викликає додаткові складнощі.

Гороскоп для Козерогів

Обставини допомагають визначити своє місце в суспільстві. Ваша робота може зачіпати юридичні питання, оформлення документів. Зосередьтеся на своїх цілях, розставте пріоритети і тоді з’являться можливості реалізувати свої плани. Занадто оптимістичний погляд на них може принести розчарування у подальшому. Через поспішне ухвалення рішень можна зробити неправильні вчинки, наслідком яких стануть фінансові втрати. Будьте уважні за кермом і в роботі з гострими предметами, технікою. Будьте обережні в громадських місцях, не конфліктуйте з людьми, в руках яких є влада.

Гороскоп для Водоліїв

У цей період можна налагодити стосунки з дітьми, зміцнити зв’язок з коханими, познайомитися з новими людьми. Бурхлива уява може зробити цей період успішним для втілення творчих задумів. Можливі щасливі випадковості, подарунки, премії або інші грошові винагороди, на які ви заслуговуєте. Зростає життєва сила, опір різним захворюванням. Приділіть час спорту та активному відпочинку. Ваша активність зростає, і це приваблює партнерів протилежної статі. З’являється бажання стати лідером у парі або сім’ї, тому варто обміркувати, як це може позначитися на ваших стосунках.

Гороскоп для Риб

Ви зможете позбутися навіть від тривалих конфліктів з коханими або членами сім’ї. Слушна нагода для вираження почуттів та інтересів, для освідчення. Візьміть участь у справах ваших дорослих дітей, з молодшими займайтеся розвиваючими іграми. Пробудження творчої уяви, інтуїції та проникливості допоможе вибудувати плани. Для інтелектуалів період буде сприятливим для творчого розвитку, а для людей, схильних до мистецтва, подорожі та відпочинок слугуватимуть приводом для натхнення. Сприятливі контакти із зарубіжними партнерами, може бути досягнута довгоочікувана домовленість.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.