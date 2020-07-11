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Факти / Lifestyle

Найкращі СМС-привітання з Днем Петра і Павла

У День Петра і Павла, 12 липня, усі православні українці вітають один одного з цим великим святом. А для чоловіків, які носять імена цих апостолів, це ще й день ангела.

Святі апостоли в один день загинули мученицькою смертю – Петра розіп’яли на хресті, а Павлу відсікли голову.

12 липня церква прославляє у Петрі образ того, хто зрікся Господа, а потім покаявся.  А в Павлі – того, хто чинив опір проповіді Христовій, а потім повірив.

Привітайте з іменинами тих, для кого ці два апостоли стали святими покровителями. Факти ICTV підготували СМС до Дня Петра та Павла.

ЧитайтеЦерковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

***

День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра (Павла),

Прийми привітання!

***

З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.

Віра в серці хай живе,
Сходить благодать,
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!

***

Петре – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Сьогодні Павла і Петра

Вітаю я з ранку,

Багато радості бажаю,

Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,

Щоб тілом і душею

У всьому було добре!

І Петра, і Павла

Я сьогодні славлю!

Коротко про День Петра і Павла

Шляхи цих апостолів до Ісуса Христа були різними, але померли вони в один день – 12 липня. Петра, як і його вчителя, розіп’яли на хресті, а Павлу відрубали голову.

Кажуть, що саме Петру Господь довірив оберігати ключі від раю. Він був одним з улюблених учнів Ісуса, хоча відразу після його арешту тричі зрікся вчителя. А потім розкаявся і отримав прощення.

Павло брав участь у переслідуваннях перших християн, за що був покараний – осліп від яскравого світла з неба. У цей момент він почув голос Ісуса і увірував. А після прийняття хрещення зір повернувся.

Про важливість цих святих свідчить також Петрів піст, який закінчується саме 12 липня, а починається через тиждень після Трійці. У 2020 році – 15 червня.

Церковні свята у липні 2020

У православному календарі на липень 2020 є ще одна важлива дата – 28 числа виповнюється 1 032 роки з дня хрещення Київської Русі-України. Це ще й державне свято, що відзначається офіційно з 2008 року.

Саме у цей день у 988 році князь Володимир прийняв християнство і повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.

Фото: Dreamstime

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