У День Петра і Павла, 12 липня, усі православні українці вітають один одного з цим великим святом. А для чоловіків, які носять імена цих апостолів, це ще й день ангела.
Святі апостоли в один день загинули мученицькою смертю – Петра розіп’яли на хресті, а Павлу відсікли голову.
12 липня церква прославляє у Петрі образ того, хто зрікся Господа, а потім покаявся. А в Павлі – того, хто чинив опір проповіді Христовій, а потім повірив.
Привітайте з іменинами тих, для кого ці два апостоли стали святими покровителями. Факти ICTV підготували СМС до Дня Петра та Павла.
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День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра (Павла),
Прийми привітання!
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З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать,
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
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Петре – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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Сьогодні Павла і Петра
Вітаю я з ранку,
Багато радості бажаю,
Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,
Щоб тілом і душею
У всьому було добре!
І Петра, і Павла
Я сьогодні славлю!
Коротко про День Петра і Павла
Шляхи цих апостолів до Ісуса Христа були різними, але померли вони в один день – 12 липня. Петра, як і його вчителя, розіп’яли на хресті, а Павлу відрубали голову.
Кажуть, що саме Петру Господь довірив оберігати ключі від раю. Він був одним з улюблених учнів Ісуса, хоча відразу після його арешту тричі зрікся вчителя. А потім розкаявся і отримав прощення.
Павло брав участь у переслідуваннях перших християн, за що був покараний – осліп від яскравого світла з неба. У цей момент він почув голос Ісуса і увірував. А після прийняття хрещення зір повернувся.
Про важливість цих святих свідчить також Петрів піст, який закінчується саме 12 липня, а починається через тиждень після Трійці. У 2020 році – 15 червня.
Церковні свята у липні 2020
У православному календарі на липень 2020 є ще одна важлива дата – 28 числа виповнюється 1 032 роки з дня хрещення Київської Русі-України. Це ще й державне свято, що відзначається офіційно з 2008 року.
Саме у цей день у 988 році князь Володимир прийняв християнство і повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.