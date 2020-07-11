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Факти / Lifestyle

Погода в Україні 11 липня (КАРТА)

Погода 11 липня буде дуже різноманітною: на Заході пройдуть грози, а на Сході буде дуже спекотно.

У західних областях України синоптики прогнозують до +30 градусів вдень  та до +13 градусів вночі. Регіон накриють грози та проливні дощі.

На Півночі країни очікується спека до +30 градусів удень, а вночі температура опуститься до +15.

У Києві температураповітря прогріється до +31 градуса тепла.

У східних областях синоптики прогнозують до +30 градусів вдень.

На Півдні стовпчик термометра підніметься до +32 градусу вдень а вночі до +19.

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Погода в Україні на сьогодні - 11 липня 2020

А от погода в Україні на вихідних передбачається дощовою.

У неділю, 12 липня, дощі очікуються на Заході, частково – на Півночі, а також у Вінницькій області.

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