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Факти / Lifestyle

За день статки збільшилися на $6 млрд: Маск обійшов найбагатших людей світу

Ілон Маск обійшов кількох найбагатших людей у рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg.

10 липня статок Маска збільшився на більш ніж $6 млрд і зараз оцінюється в $70 млрд. Це сталося через різке подорожчання акцій Tesla. Вони зросли на 11%.

У рейтингу найбагатших людей Маск обійшов генерального директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, чий статок оцінюється в $69,2 млрд. Його холдинг є керуючим для великої кількості компаній у світі. Вони мають частини в Apple і Coca-Cola.

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Також Маск обійшов співзасновника компанії-виробника програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісона і співзасновника Google Сергія Бріна.

Маск є власником п’ятої частини акцій Tesla, яка становить левову частку його статків. Його контрольний пакет акцій SpaceX – близько $15 млрд.

Маск обвалив акції Tesla 

У травні Маск написав у Twitter, що акції його компанії Tesla коштують “занадто дорого”. Його твіт викликав падіння їх вартості на 10% до $701.32.

Тоді вартість компанії впала майже на $ 15 млрд.

Після цього Маск заявив, що розпродає все своє майно і хоче, щоб у нього не було жодного будинку.

20 червня він продав свою основну резиденцію в престижному районі Бель-Ейр в Лос-Анджелесі за $ 29 млн.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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