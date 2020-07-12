День фотографа 2020: привітання в СМС

День фотографа 2020 відзначається 12 липня.

Фотографія вважається повноцінним видом мистецтва і здатна надихати, підштовхувати до роздумів та відчувати емоції, які передає фотограф.

Митці цього жанру переконані, що фотографія — це медитація у миті.

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Для того, аби привітати своїх знайомих та близьких, Факти ICTV публікують добірку привітань з Днем фотографа 2020 в СМС.

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Нехай у твоєму житті будуть тільки вдалі кадри, які не потребуватимуть жодної корекції та обробки. Нехай об’єктив твоєї камери встигає зафіксувати тільки найяскравіші, добрі і барвисті моменти. Бажаю, щоб політ твоєї творчої фантазії заносив тебе в такі куточки світу, про яких ти тільки мріяв, і дарував тобі такі емоції, на які ти навіть і не сподівався. З днем ​​фотографа!

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Вітаю з Днем фотографа! Фотографія – це не тільки посмішка, це справжнє мистецтво. І ті, хто вважає це мистецтво своєю роботою, сьогодні відзначають своє професійне свято. Бажаю натхнення і завзяття, і нехай у вашому житті буде побільше прекрасних моментів.

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Вітаю з Днем фотографа! Хочу побажати, щоб все чудові, світлі, добрі і радісні миті життя завжди могли повернутися в нашу пам’ять за допомогою чудових фотознімків. Нехай життя складається лише з приємних моментів і щасливих днів!

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Ти в кожен кадр вкладаєш частинку своєї душі. Кожне прекрасну мить ти намагаєшся зафіксувати на плівку, мій дорогий фотограф. Я вітаю тебе з твоїм святом і бажаю тобі тільки добра. Нехай твій фотоапарат ніколи не підводить тебе, а твоє серце завжди ловить щирі посмішки тих, кого ти фотографуєш.

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З Днем фотографа. Бажаю яскравих знімків і посмішок на обличчі, барвистих фонів і емоцій, божевільних ідей і вчинків, геніальних задумів та проектів. Нехай кожен день дарує успіх, щастя, захоплення, натхнення, любов, казку в об’єктиві та в житті.

Щоб не пропустити інші цікаві свята, Факти ICTV публікували повний календар неофіційних свят на 2020 рік.

16 липня українці відзначатимуть День бухгалтера, а 26 липня – День системного адміністратора.