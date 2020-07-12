День рибалки 2020 в Україні святкують 12 липня. Свято не має постійної дати, його щорічно відзначають у другу неділю липня.
У цей день прийнято вітати усіх, для кого риболовля – справа життя і улюблене хобі.
У День рибалки Факти ICTV підготували кращі короткі привітання у віршах.
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Бажаю щастя через край,
Здоров’я, миру, радості.
Хай буде щедрим твій улов
Відтепер і до старості.
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Нехай шляхи водні
Будуть ласкаві, несуворі.
Часто танцює поплавок,
А на гачку сидить сомок.
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Бажаю відмінного кльову,
Відро великого улову.
Надійною хай буде вудка,
А душа не знає смутку.
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Нехай у День рибалки
Небо буде ясним.
А тобі під його хмарами
Вік не знати біди.
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Із Днем рибалки вітаю
Великої риби бажаю.
Ухи смачної казанок.
Щоб завжди танцював поплавок.
У 2020 році в Україні, крім державних і церковних свят, буде низка неофіційних дат.
Це – професійні свята, в які прийнято дарувати подарунки і говорити кращі слова представникам тієї чи іншої професії.
Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.