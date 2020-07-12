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Факти / Lifestyle

День рибалки 2020: кращі привітання у віршах

День рибалки 2020 в Україні святкують 12 липня. Свято не має постійної дати, його щорічно відзначають у другу неділю липня.

У цей день прийнято вітати усіх, для кого риболовля – справа життя і улюблене хобі.

У День рибалки Факти ICTV підготували кращі короткі привітання у віршах.

Читайте: День рибалки 2020 – цікаві факти

***

Бажаю щастя через край,

Здоров’я, миру, радості.

Хай буде щедрим твій улов

Відтепер і до старості.

***

Нехай шляхи водні

Будуть ласкаві, несуворі.

Часто танцює поплавок,

А на гачку сидить сомок.

***

Бажаю відмінного кльову,

Відро великого улову.

Надійною хай буде вудка,

А душа не знає смутку.

***

Нехай у День рибалки

Небо буде ясним.

А тобі під його хмарами

Вік не знати біди.

***

Із Днем рибалки вітаю

Великої риби бажаю.

Ухи смачної казанок.

Щоб завжди танцював поплавок.

У 2020 році в Україні, крім державних і церковних свят, буде низка неофіційних дат.

Це – професійні свята, в які прийнято дарувати подарунки і говорити кращі слова представникам тієї чи іншої професії.

Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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