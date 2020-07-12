Гороскоп на 13 липня 2020 по картам таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 липня 2020 допомагає пережити понеділок і мотивую встати з ліжка і негайно прийняти хоч якесь рішення, поки не стало запізно.

Перевернутий Суд відкриває гороскоп на 13 липня для всіх знаків зодіаку за картами таро. Перевернутий Суд – це коли час щось робити, але не хочеться так, ніби не понеділок, а темний холодний лютий і знову потрібно на першу пару в універ. Нема, здавалося б, жодної вагомої причини, розумом ви усвідомлюєте, що час рухатись далі, а щось залишити позаду, що там, далі, у вас більше перспектив і можливостей, що там, далі, нові цікаві знайомства, та й ви, можливо, цікавіша і успішніша людина. Але змусити себе зробити хоч перший крок дуже важко. Страшно навіть. Тому що це саме “далі” – вона далеко, і хтозна, чи вийде туди дійти.

Саме для цього потрібна друга карта – Туз мечів – карта всіх, хто вирішив, що пора йому вирушити в дорогу і щось вирішити. Вирішувати складно, нагадує карта, а мечі бувають гострими і ними легко порізатись. Але хто знає, куди можна потрапити, якщо користуватися ними вміло і не боятися. Все, що для цього потрібно – не злякатись і зробити перший крок. Хоча б з ліжка в понеділок.















Гороскоп на 13 липня: всім встати – перевернутий Суд іде / 4 фотографии

Якщо зробити це, обіцяє гороскоп на 13 липня, то понеділок 13 буде дрібницею, і майбутнє буде під знаком перевернутої П’ятірки чаш. Тобто, в ньому з’явиться нове хороше, а старе хороше або просто залишиться, або повернеться. Сміливі мають щастя, писав колись Іван Багряний. Це щастя, створене вами, і лежить попереду, навіть якщо шлях до нього пролягає через лютий, перші пари, понеділки тринадцятого і робочі тижні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2020

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Джерело: А как вам такой расклад