День Петра і Павла православні християни відзначають 12 липня. Цього дня шанують пам’ять мучеників Петра і Павла, які померли в один день.

Цього дня традиційно було прийнято збиратися на сімейні святкові обіди та спілкуватися з близькими та рідними на природі.

Також прийнято вітати один одного зі святом, тому ми зібрали для вас гарні привітання з Днем Петра і Павла у віршах!

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Святі світлі апостоли,

Все життя йдуть за Господом,

На шлях нас істинний наставте

І сил душевних нам додайте.

Ми в свято з самого ранку

Прославим Павла і Петра.

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У День апостолів Петра і Павла

Вам хочу, друзі, побажать:

Нехай в душі великій вашій

Зростає Божа благодать.

Нехай апостоли святі

Своє заступництво дають,

І від усяких негараздів

Укриють вас і збережуть.

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З Днем апостолів святих –

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

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Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

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З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти знай!

Історія свята

День Петра і Павла має свою довгу історію, яка почалася ще за часів Римської імперії.

Факти ICTV зібрали інформацію про історію, традиції та прикмети дня Петра і Павла.