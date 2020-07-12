День Петра і Павла православні християни відзначають 12 липня. Цього дня шанують пам’ять мучеників Петра і Павла, які померли в один день.
Цього дня традиційно було прийнято збиратися на сімейні святкові обіди та спілкуватися з близькими та рідними на природі.
Також прийнято вітати один одного зі святом, тому ми зібрали для вас гарні привітання з Днем Петра і Павла у віршах!
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Святі світлі апостоли,
Все життя йдуть за Господом,
На шлях нас істинний наставте
І сил душевних нам додайте.
Ми в свято з самого ранку
Прославим Павла і Петра.
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У День апостолів Петра і Павла
Вам хочу, друзі, побажать:
Нехай в душі великій вашій
Зростає Божа благодать.
Нехай апостоли святі
Своє заступництво дають,
І від усяких негараздів
Укриють вас і збережуть.
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З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
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Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
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З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!
Історія свята
День Петра і Павла має свою довгу історію, яка почалася ще за часів Римської імперії.
Факти ICTV зібрали інформацію про історію, традиції та прикмети дня Петра і Павла.