Погода в Україні на сьогодні - 12 липня 2020

Погода 12 липня буде дуже різною в областях: на Заході пройдуть грози, а на Сході буде дуже спекотно.

У західних областях України синоптики прогнозують до +19 градусів вдень та до +12 градусів вночі. Регіон накриють грози та проливні дощі.

На Півночі країни очікується спека до +30 градусів удень, а вночі температура опуститься до +16 – в областях пройдуть грози з опадами.

У Києві температура повітря прогріється до +31 градуса тепла. Столицю також накриє злива.

У східних областях синоптики прогнозують до +34 градусів вдень

На Півдні стовпчик термометра підніметься до +34 градусу вдень а вночі до +17.

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У липні українські синоптики прогнозують справжню літню погоду, однак місяць розпочнеться із різкого похолодання та кількаденних дощів.

Середня температура в Україні зафіксується на рівні від +27° до +32°.

А от наприкінці липня всю Україну накриють сильні зливи.