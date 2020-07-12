Всесвітній день бортпровідника відзначають 12 липня. Його заснували для того, щоб привернути увагу суспільства до професії і підняти її престиж.
До появи професії бортпровідника в 1928 році, сервіс пасажирам на борту забезпечував другий пілот.
Спочатку бортпровідниками були лише чоловіки, які до цього працювали в дорогих ресторанах.
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Через два роки в США вирішили набирати на цю посаду красивих дівчат і задіяти їх в рекламі авіаперевезень.
На сьогодні в ролі бортпровідника можна побачити і дівчат, і хлопців різних національностей.
12 липня вони відзначають своє професійне свято, тому, якщо у вас є знайомі або родичі бортпровідники, їх просто необхідно привітати.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бортпровідника 2020.
Знають всі хлопці наші, хто ти,
Птиця ти високого польоту,
до польотів ти давно звик,
Адже не дарма ти, друже, бортпровідник.
Я бажаю щастя для тебе,
Хай мрія здійсниться твоя,
Сміливо до неї йди, ну а поки
Вітаю з Днем бортпровідника!
***
Нехай в житті буде все у вас в порядку,
Хай безпечні будуть злети і посадки,
Льотної погоди, щастя і терпіння,
Завжди у всьому удачі і везіння!
***
Куди вам треба до Парижа, до Берліна, в Ніццу?
В дорогу взять усмішку не забудь.
Спасибі вам, бортпровідниці
Що прикрашаєте нам далеку путь.
Бажаю вам завжди бути на злеті,
Не знати вам незгоди і біди,
Бажаю посміхатись вам не тільки на роботі,
А просто так, усюди і завжди.
Бажаю вам посадки лиш м’якої,
Дорога щоб безхмарною була.
Краси бажаю неземної,
Ну загалом: вас з Днем провідника!
***
В польоті ти не менше, ніж пілоти,
За нашою безпекою стежиш!
І наш комфорт – завжди твоя робота!
Весь рейс не відпочиваєш і не спиш.
В салон ввійдеш, красиво посміхаючись,
Ремінь поправить дослідно рука!
Сьогодні пасажири вітають
Тебе, мій друже, з Днем бортпровідника!
Як стати стюардесою
Професії бортпровідника вже більше 80 років. Кожен колись мріяв бути стюардесою або стюардом. Але для цього необхідні хороша витримка і підготовка.
Також щоб стати бортпровідником необхідно відповідати низці критеріїв. Зокрема, мати диплом про вищу освіту та високий рівень розмовної англійської.
Ваш зріст повинен бути не менше 158 см і бути пропорційним вазі. На видимих частинах тіла не повинно бути татуювань і пірсингу.
Бортпровідник повинен вміти плавати і не мати судимостей.