PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Всесвітній день бортпровідника: найкращі привітання

Всесвітній день бортпровідника відзначають 12 липня. Його заснували для того, щоб привернути увагу суспільства до професії і підняти її престиж.

До появи професії бортпровідника в 1928 році, сервіс пасажирам на борту забезпечував другий пілот.

Спочатку бортпровідниками були лише чоловіки, які до цього працювали в дорогих ресторанах.

Читайте: Вихідні у 2020 році – коли відпочиватимуть українці

Через два роки в США вирішили набирати на цю посаду красивих дівчат і задіяти їх в рекламі авіаперевезень.

На сьогодні в ролі бортпровідника можна побачити і дівчат, і хлопців різних національностей.

12 липня вони відзначають своє професійне свято, тому, якщо у вас є знайомі або родичі бортпровідники, їх просто необхідно привітати.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бортпровідника 2020.

Знають всі хлопці наші, хто ти,
Птиця ти високого польоту,
до польотів ти давно звик,
Адже не дарма ти, друже, бортпровідник.

Я бажаю щастя для тебе,
Хай мрія здійсниться твоя,
Сміливо до неї йди, ну а поки
Вітаю з Днем бортпровідника!

***

Нехай в житті буде все у вас в порядку,
Хай безпечні будуть злети і посадки,
Льотної погоди, щастя і терпіння,
Завжди у всьому удачі і везіння!

***

Куди вам треба до Парижа, до Берліна, в Ніццу?
В дорогу взять усмішку не забудь.
Спасибі вам, бортпровідниці
Що прикрашаєте нам далеку путь.
Бажаю вам завжди бути на злеті,
Не знати вам незгоди і біди,
Бажаю посміхатись вам не тільки на роботі,
А просто так, усюди і завжди.
Бажаю вам посадки лиш м’якої,
Дорога щоб безхмарною була.
Краси бажаю неземної,
Ну загалом: вас з Днем провідника!

***

В польоті ти не менше, ніж пілоти,
За нашою безпекою стежиш!
І наш комфорт – завжди твоя робота!
Весь рейс не відпочиваєш і не спиш.
В салон ввійдеш, красиво посміхаючись,
Ремінь поправить дослідно рука!
Сьогодні пасажири вітають
Тебе, мій друже, з Днем бортпровідника!

Як стати стюардесою

Професії бортпровідника вже більше 80 років. Кожен колись мріяв бути стюардесою або стюардом. Але для цього необхідні хороша витримка і підготовка.

Також щоб стати бортпровідником необхідно відповідати низці критеріїв. Зокрема, мати диплом про вищу освіту та високий рівень розмовної англійської.

Ваш зріст повинен бути не менше 158 см і бути пропорційним вазі. На видимих частинах тіла не повинно бути татуювань і пірсингу.

Бортпровідник повинен вміти плавати і не мати судимостей.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка