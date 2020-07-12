Всесвітній день бортпровідника відзначають 12 липня. Його заснували для того, щоб привернути увагу суспільства до професії і підняти її престиж.

До появи професії бортпровідника в 1928 році, сервіс пасажирам на борту забезпечував другий пілот.

Спочатку бортпровідниками були лише чоловіки, які до цього працювали в дорогих ресторанах.

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Через два роки в США вирішили набирати на цю посаду красивих дівчат і задіяти їх в рекламі авіаперевезень.

На сьогодні в ролі бортпровідника можна побачити і дівчат, і хлопців різних національностей.

12 липня вони відзначають своє професійне свято, тому, якщо у вас є знайомі або родичі бортпровідники, їх просто необхідно привітати.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бортпровідника 2020.

Знають всі хлопці наші, хто ти,

Птиця ти високого польоту,

до польотів ти давно звик,

Адже не дарма ти, друже, бортпровідник.

Я бажаю щастя для тебе,

Хай мрія здійсниться твоя,

Сміливо до неї йди, ну а поки

Вітаю з Днем бортпровідника!

***

Нехай в житті буде все у вас в порядку,

Хай безпечні будуть злети і посадки,

Льотної погоди, щастя і терпіння,

Завжди у всьому удачі і везіння!

***

Куди вам треба до Парижа, до Берліна, в Ніццу?

В дорогу взять усмішку не забудь.

Спасибі вам, бортпровідниці

Що прикрашаєте нам далеку путь.

Бажаю вам завжди бути на злеті,

Не знати вам незгоди і біди,

Бажаю посміхатись вам не тільки на роботі,

А просто так, усюди і завжди.

Бажаю вам посадки лиш м’якої,

Дорога щоб безхмарною була.

Краси бажаю неземної,

Ну загалом: вас з Днем провідника!

***

В польоті ти не менше, ніж пілоти,

За нашою безпекою стежиш!

І наш комфорт – завжди твоя робота!

Весь рейс не відпочиваєш і не спиш.

В салон ввійдеш, красиво посміхаючись,

Ремінь поправить дослідно рука!

Сьогодні пасажири вітають

Тебе, мій друже, з Днем бортпровідника!

Професії бортпровідника вже більше 80 років. Кожен колись мріяв бути стюардесою або стюардом. Але для цього необхідні хороша витримка і підготовка.

Також щоб стати бортпровідником необхідно відповідати низці критеріїв. Зокрема, мати диплом про вищу освіту та високий рівень розмовної англійської.

Ваш зріст повинен бути не менше 158 см і бути пропорційним вазі. На видимих частинах тіла не повинно бути татуювань і пірсингу.

Бортпровідник повинен вміти плавати і не мати судимостей.