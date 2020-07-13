Співзасновник і гендиректор сервісу бронювання готелів Сем Шенк озвучив найпоширеніші помилки туристів під час реєстрації заїзду в готель і виїзду з нього. Поради особливо знадобляться тим, хто планує найближчим часом відпустку.

За його словами, в першу чергу необхідно:

Заздалегідь уточнювати у співробітників об’єкта розміщення інформацію про курортні збори. Наприклад, про те, чи включені вони в вартість номера. Варто заздалегідь подбати про можливість раннього заїзду або пізнього виїзду. У протилежному випадку з вас стягнуть додаткову плату. Пам’ятати про власний комфорт і цікавитися, наскільки кімната далеко від ліфта, на якому вона поверсі, з вікном на тиху вулицю або двір; Звертати увагу, що за підвищення класу обслуговування ви можете переплатити; Надавати діючу контактну інформацію. Це стане у наголі, коли вас або надурять, або стягнуть додатковий кошт, це зіграє на руку. В протилежному випадку – з вами не зможуть зв’язатися. Давайте чайові обслуговуючому персоналу. Таким чином ви проявляєте повагу і, в залежності від країни, де ви зупинились, не порушуєте закон. Остання, найважливіша порада – не забувайте свої речі в готелі.

Дотримання цих правил допоможе вам з комфортом і впевненістю відпочивати в різних куточках світу навіть в такі важкі часи.

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