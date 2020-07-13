З 13 липня і до кінця місяця буде вдалий період для відкриття нових справ і розвитку бізнесу. Такий гороскоп на липень 2020 озвучив астролог Влад Росс.
За його словами, з цієї дати Меркурій припиняє бути ретроградним, що позитивно позначиться на справах.
– 13 липня він стає у стаціонар на фазу і у позитивному русі буде 17 і 18 числа. У ці дні потрібно відкривати нові справи, – каже Влад Росс.
Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2020
Крім того, успіху посприяє новий місяць 22 липня.
– 22 линя взагалі все треба відкривати, що ви хотіли давно, тому що буде новий місяць з дуже великими перспективами, – додає він.
Хоча до 15 липня ще варто відмовитися від великих угод і купівель, а також подорожей.
– Можуть бути затримки авіатранспорту, на дорозі. Тому поїздки на море краще відкласти вже на останню декаду липня, – підсумовує Влад Росс.
Трансформаційний 2020 рік
Катаклізми і виклики 2020 року пов’язані з переходом людства з епохи Риб в епоху Водолія.
Про це заявила астронумеролог, майстер енергохілерства і кармокоррекціі школи ADIShakti, засновник студії AngelTatianaStudio Тетяна Долготович.
За її словами, 2020 рік – період трансформацій, коли кожен повинен переглянути свої цінності і змінитися.