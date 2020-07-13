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Гороскоп на липень 2020: астролог назвав вдалі дні для бізнесу та подорожей

З 13 липня і до кінця місяця буде вдалий період для відкриття нових справ і розвитку бізнесу. Такий гороскоп на липень 2020 озвучив астролог Влад Росс.

За його словами, з цієї дати Меркурій припиняє бути ретроградним, що позитивно позначиться на справах.

– 13 липня він стає у стаціонар на фазу і у позитивному русі буде 17 і 18 числа. У ці дні потрібно відкривати нові справи, – каже Влад Росс.

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Крім того, успіху посприяє новий місяць 22 липня.

– 22 линя взагалі все треба відкривати, що ви хотіли давно, тому що буде новий місяць з дуже великими перспективами, – додає він.

Хоча до 15 липня ще варто відмовитися від великих угод і купівель, а також подорожей.

– Можуть бути затримки авіатранспорту, на дорозі. Тому поїздки на море краще відкласти вже на останню декаду липня, – підсумовує Влад Росс.

Трансформаційний 2020 рік

Катаклізми і виклики 2020 року пов’язані з переходом людства з епохи Риб в епоху Водолія.

Про це заявила астронумеролог, майстер енергохілерства і кармокоррекціі школи ADIShakti, засновник студії AngelTatianaStudio Тетяна Долготович.

За її словами, 2020 рік – період трансформацій, коли кожен повинен переглянути свої цінності і змінитися.

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