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Факти / Lifestyle

Коли День бухгалтера України – дата

День бухгалтера Україна 2020 традиційно святкують 16 липня. У цей день заведено вітати бухгалтерів державних і приватних підприємств країни.

Факти ICTV вирішили розповісти історію свята.

Коли з’явилося свято День бухгалтера України

Це професійне свято щорічно відзначають з 2004 року. Тоді було ухвалене рішення виділити день у році для вшанування бухгалтерів. Його мета – привернути увагу громадськості до ролі співробітників цієї сфери у розвитку української економіки.

Читайте: День бухгалтера: як з’явилася професія

Дату для цього свята довго вибирати не довелося, адже 16 липня 1999 року Верховна Рада ухвалила документ, який регулює роботу бухгалтерів, – закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (№996-XIV).

Указ глави держави №662/2004 офіційно встановив дату професійного свята.

Календар свят на липень 2020

У липні 2020 українці працюватимуть 23 дні, вихідних у цьому місяці – лише вісім.

Додаткових днів для відпочинку у другому місяці літа не буде.

Факти ICTV підготували календар свят на липень 2020.

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