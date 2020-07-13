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Факти / Lifestyle

Комета століття: що відомо про Neowise і як її побачити з України

Neowise – нова комета, яку стало видно тільки в 2020 році. Її вперше помітили 27 березня.

У неї невелика зоряна величина, однако помітити її можна за допомогою бінокля, телескопа, і навіть просто так, якщо у вас хороший зір.

У липні 2020 року Neowise можна побачити жителям північної півкулі після заходу сонця. Це досить рідкісна комета, з періодом обертання близько 6 800 років.

Особливість Neowise – наявність двох хвостів. Нижній складається з пилу, а верхній утворився з потоку газу. Загалом розмір комети близько 5 км.

Найближче до Землі вона підлетить 22 липня, на відстань близько 103 млн км. В Україні її буде найкраще видно в небі перед світанком.

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14-15 липня найкраще спостерігати її ввечері, після заходу сонця – в північно-західному напрямку. Для орієнтиру можна використовувати сузір’я Великої ведмедиці і Полярну зірку.

Звичайно, найкраще спостерігати комету за містом, що б ніщо не закривало небо.

У цьому відео можна знайти більш детальну інструкцію і схеми, як шукати комету Neowise.

Якщо вам все-таки не вдалося побачити комету, на неї завжди можна буде подивитися потім в запису.

До слова, астрономи вже встигли назвати Neowise “кометою століття“. Космічне тіло наблизиться до Сонця і досягне +3 зоряної величини, що зробить його видимим практично з усіх точок півкулі.

Фото: Dreamstime

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