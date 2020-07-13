Цього року через карантин купальний сезон на курортах України стартував із запізненням. А деякі пляжі відкрились взагалі – наприкінці червня.

Екологи кажуть, що вже у липні пляжі знову можуть закрити, адже у більшості водойм України стан води оцінюється, як незадовільний.

Цього літа для багатьох українців Одесса стала альтернативою закордонним курортам. Проте експерти наголошують, що вода у Чорному морі не відповідає мікробіологічним показникам, а протягом усього червня там фіксували наявність кишкової палички.

Купання у такій водоймі може призвести до дерматиту, алергії та проблем зі шлунком.

Проте кишкова паличка – це не єдина проблема на пляжах Одеси. Через аномальну спеку та вологість повітря Чорне море у цьому році зацвіло. Водорості почали розкладатись, що також погано для здоров’я відпочивальників.

А от на узбережжі Азовського моря – нашестя гігантських медуз. Від Кирилівки та Бердянську аж до Маріуполя. Експерти зазначають, що вони можуть пожалити шкіру навіть мертві та винесені на берег.

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Окрім того, у водах Азовського моря екологи знайшли сліди нафтопродуктів, хімічних сполук та кишкової палички.

Не відстає від морських курортів і столиця. У цьому році у Дніпрі теж знайшли кишкову паличку, вода зелена та цвіте.

Проте українців мало турбують застереження експертів і вони і далі продовжують купатись разом із дітьми у цих водах, та наражати себе на небезпеку.

І тим не менш, фахівці заспокоюють, що коли спека спаде – якість води покращиться і на популярних курортах України знову можна буде спокійно купатись та відпочивати без ризику для здоров’я.

Також фахівці рекомендують не споживати рибу та мідії, виловлені на одеському узбережжі та в причорноморських лиманах. Все це через водорості, які укрили узбережжя Чорного моря. Ціанобактерії виділяють багато токсичних речовин, і це може спричинити харчові отруєння.

Фото: Pixabay