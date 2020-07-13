У США провели дослідження, яке показало, що чим нижче у людини заробітна плата, тим вище у неї шанси заразитися коронавірусом.

108 млн американців через специфіку своєї роботи не можуть перейти на дистанційний режим. Тільки 25% працівників в США можуть працювати з дому.

За статистикою, в основному це представники професій з хорошою оплатою праці. Середня річна зарплата співробітників таких сфер може досягати $63 тис. (1 млн 700 грн) на рік.

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Дослідження показало, що 18,9% співробітників фізично не можуть перейти на віддалену роботу, через те що для їх роботи не потрібні комп’ютери. Це продавці, перукарі, охоронці, кур’єри. Річна зарплата представників цих професій може досягати $32 тис. (862 500 грн) на рік.

20% співробітників працюють в тих сферах, де використання комп’ютерів не принципово. Це будівельники, ремонтники, фермери, робітники заводських цехів. Їх середня річна зарплата близько $ 40 тис. (1 078 000 грн), в рік.

До самої незахищеною категорією населення відносяться ті, хто контактує постійно з людьми. Це лікарі, поліція, водії громадського транспорту, викладачі. До цієї категорії належать 36,4% від усіх робочих. Їх середня зарплата $ 57 тис. (1 млн 536 тис.) на рік.

Нещодавно професор одного з університетів Гонконгу Габріель Леунг заявив, що заразність коронавірусу підвищилася на 30% в результаті мутацій ДНК.

Якщо в березні один інфікований міг заразити коронавірусом дві-три людини, то зараз це число зросло до чотирьох.

Джерело: Американська асоціація громадської охорони здоров’я