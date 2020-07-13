Місячний календар стрижок на липень 2020 буде сприятливим. У цьому місяці буде багато вдалих днів, як для стрижки, так і для фарбування.

Кожен день місяця має своє особливе значення в місячному календарі липня.

Місячний календар стрижок в липні допоможе визначитися, коли краще відвідати перукаря і поліпшити стан волосся.

Факти ICTV склали календар стрижок на липень 2020.

Місячний астропрогноз на 1 липня

Вдалий день для кардинальних змін. Однак для успішного образу потрібно правильно підібрати майстра.

Місячний астропрогноз на 2 липня

Один з нейтральних днів для стрижки. В цей день рекомендується більше уваги приділити саме стану волосся.

Місячний астропрогноз на 3 липня

Невдалий день для стрижки. Краще відмовитися від візиту до майстра.

Місячний астропрогноз на 4 липня

Гарний час для фарбування. Але є ризики, що майстер зробить не зовсім те, чого ви очікували.

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Місячний астропрогноз на 5 липня

Фарбування волосся теж може не виправдати очікування, є ймовірність, що колір протримається не довго і швидко потьмяніє.

Місячний астропрогноз на 6 липня

Стрижка в цей день допоможе прискорити ріст волосся. Його загальний стан покращиться, однак від фарбування в цей день краще відмовитися.

Місячний астропрогноз на 7 липня

Вдалий час для кардинальних змін. Після стрижки волосся не буде сіктися і стане охайними.

Місячний астропрогноз на 8 липня

Хороший день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Фарбування в яскраві відтінки додасть вам унікальності.

Місячний астропрогноз на 9 липня

Нейтральний день для стрижки. Однак маніпуляції з волоссям не будуть особливо помітними.

Місячний астропрогноз на 10 липня

Стрижка в цей день принесе вам незручності, є ймовірність, що волосся почне швидше випадати. Тому краще запис перенести на інший день.

Місячний астропрогноз на 11 липня

Один з вдалих днів. Зміни в зовнішності допоможуть додати вам особливого шарму і витонченості.

Місячний астропрогноз на 12 липня

Хороший день для стрижки. Ті, хто боявся мінімальних змін, навпаки відчують себе натхненними.

Місячний астропрогноз на 13 липня

Нейтральний день для стрижки. Правильний образ вам допоможе підібрати перевірений майстер.

Місячний астропрогноз на 14 липня

Щоб волосся швидше росло, краще його підстригти в цей день. Фарбування та лікувальні процедури рекомендується перенести на інший день.

Місячний астропрогноз на 15 липня

Стрижка може негативно позначитися на вашому здоров’ї. Краще цей час присвятити духовному розвитку.

Місячний астропрогноз на 16 липня

Після стрижки в цей день волосся може гірше рости. Вдалими будуть інші зміни в іміджі.

Місячний астропрогноз на 17 липня

Стрижка допоможе прискорити ріст волосся, але воно стане неслухняним. Стан волосся практично не зміниться, однак воно може почати кучерявитись.

Місячний астропрогноз на 18 липня

Фарбування волосся допоможе справити враження на колег. Для стрижки цей день також вдалий.

Місячний астропрогноз на 19 липня

Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити його ріст і зміцнити коріння.

Місячний астропрогноз на 20 липня

Маніпуляціі з волоссям краще відкласти, інакше можете опинитися у полоні смутку і депресії.

Місячний астропрогноз на 21 липня

Вдалий день для хімічної завивки, фарбування волосся. Можна також записатися до майстра на тонування.

Місячний астропрогноз на 22 липня

Не варто відвідувати перукарню в цей день. Є ризик, що після процедури волосся почне частіше випадати.

Місячний астропрогноз на 23 липня

Стрижка в цей день допоможе вам поліпшити загальний стан здоров’я. Вдалими будуть також фарбування будь-якої складності.

Місячний астропрогноз на 24 липня

Хороший день для стрижки. Волосся надовго збереже свою форму і набереться енергії і сил.

Місячний астропрогноз на 25 липня

Нова стрижка подарує вам натхнення, додасть творчих сил і енергії. Від фарбування в цей день краще відмовитися.

Місячний астропрогноз на 26 липня

Не рекомендується відвідувати перукарню в цей день. Після процедури можливі проблеми в особистому житті.

Місячний астропрогноз на 27 липня

Нестабільний день для волосся. Фарбування в цей період буде сприятливим, а ось стрижку краще перенести на інший день.

Місячний астропрогноз на 28 липня

Краще відмовитися від будь-яких складних маніпуляцій. Є ризики, що через це можуть бути проблеми в спілкуванні з протилежною статтю.

Місячний астропрогноз на 29 липня

В цей день рекомендується зробити легку кучеряву зачіску. Від складних маніпуляцій з волоссям краще відмовитися.

Місячний астропрогноз на 30 липня

Нейтральний час для стрижки та фарбування волосся. Але якщо є можливість – перенесіть запис на інший день.

Місячний астропрогноз на 31 липня

Хороший день для кардинальних змін. Стрижка в цей час допоможе вам позбавитися від багатьох проблем, які могли накопичитися за останній час.

Місячний календар на липень 2020 буде наповнений сприятливими і не надто вдалими днями. Липень – хороший місяць для реалізації важливих справ та ухвалення зважених рішень.