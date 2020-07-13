13 липня в Одесі та області очікується погіршення погодних умов, а в деяких районах прогнозують сильні пориви вітру, дощі і шторм.
Протягом дня швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с. Очікується і шторм у морі: хвилі на одеському узбережжі піднімуться до одного метра у висоту. Вдень температура складе 20°С-22°С, вночі похолодає до 14°С.
Читайте: Погода в Україні 13 липня (КАРТА)
Жителям Одеси рекомендують максимально обмежити своє пересування по місту.
Також в цей день краще не залишати свої автомобілі під деревами та лініями електропередач, бо через негду можливе падіння гілок і кабелів.
Прогноз погоди в Україні на липень передбачає переважно сонце, подекуди будуть дощі та грози.
У південних областях стовпчики термометрів підніматимуться вище +30°. На Закарпатті та у західних областях також буде спекотно – вище +30°.
Наприкінці липня майже усю територію України накриють рясні дощі.