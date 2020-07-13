Погода в Україні на тиждень передбачає похолодання, дощі та грози.

У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують на Заході сонячну погоду. Вдень температура сягатиме до +21, вночі – до +19.

На Півночі, Півдні та Сході пройдуть дощі. Температура повітря вдень прогріється до +31, а вночі – до +19.

Читайте: Погода в Україні 13 липня (КАРТА)

У вівторок, 14 липня, на Сході та у центральних областях України метеорологи передбачаються дощі з грозами. Температура повітря вдень буде до +25, а вночі до +18.

На заході країни буде хмарно з проясненнями. Повітря прогріється від +20 до +23. Вночі становитиме від +8 до +12.

В Одеській та Миколаївській областях також буде переважно сонячна погода. Температура повітря вдень сягатиме до +26, а вночі до +17.

У середу, 15 липня, майже на усій території України синоптики прогнозують переважно сонячну погоду.

На Заході, Півдні та у Центрі буде хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря становитиме від +20 до +27, вночі – від +8 до +17.

У східних та північних областях передбачаються дощі з грозами. Температура повітря буде від +20 до +24.

У четвер, 16 липня, захід України знову накриють дощі з грозами. Синоптики передбачають від +20 до +25 градусів тепла вдень та від +11 до +14 вночі.

У центральних, східних та південних областях буде сонячно. Повітря прогріється до +29.

На Півночі метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень температура буде від +22 до +25, вночі – від +11 до +15.

У п’ятницю, 17 липня, майже на усій території України будуть дощі з грозами.

На Заході, Півночі, Півдні та Центрі синоптики прогнозують зливи та грози. Температура повітря становитиме від +20 до +28 вдень та від +11 до +18 вночі.

На Сході буде переважно сонячна погода. Повітря прогріється від +22 до +29.

Прогноз погоди в Україні на липень передбачає переважно сонце, подекуди будуть дощі та грози.

У південних областях стовпчики термометрів підніматимуться вище +30°. На Закарпатті та у західних областях також буде спекотно – вище +30°.

Наприкінці липня майже усю територію України накриють рясні дощі.