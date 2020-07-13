Компанія Ubisoft випустила новий офіційний трейлер комп’ютерної гри Far Cry 6.
Сюжет побудований навколо вигаданої країни Яру під керівництвом диктатора Антоніо Кастільо.
Відео показує розмову Антоніо з сином Дієго. Батько розповідає про премудрості правління державою на тлі вуличних боїв урядових сил і повстанців.
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Головний герой нової гри є житель Яру Дані Рохас, який самотужки має обрати сторону конфлікту.
Вихід Far Cry 6 запланований на 18 лютого 2021 року. Гра стане доступною для всіх ігрових платформ – PlayStation, Xbox та ПК.
Системні вимоги Far Cry 6 будуть опубліковані пізніше.
Ubisoft показав режим королівської битви у Hyper Scape
Режим Королівська битва у грі Hyper Scape розрахований на 100 гравців.
Бої у грі відбуваються у віртуальному місті Нео-Аркадія. Учасникам стануть доступні спеціальні вміння, які потрібно буде вишукувати на карті.
У Hyper Scape нині вже доступний режим Полювання за короною. Трохи пізніше з’явиться режим Темна пелена.