Доставка їжі з Пузатої хати: як оформити замовлення

Коли обрали потрібний ресторан – в додатку відкривається меню. Далі обираємо потрібні страви і додаємо до кошика. Відразу ж можна вибрати і кількість порцій.

Коли остаточно визначилися із замовленням, натискаємо на кнопку Оформити замовлення. Після цього з’являється вікно, в якому необхідно вказати точну адресу доставки: вулиця, під’їзд, поверх і номер квартири. За бажанням, до замовлення можна написати примітку.