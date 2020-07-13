Доставка їжі з Пузатої хати: як оформити замовлення

Доставка із ресторану Пузата хата з’явилася відносно недавно, але вже користується неймовірним попитом. Радіус покриття доставки до трьох кілометрів від точки. У Києві замовити їжу можна просто відкривши меню Пузатої хати в додатку і вибрати те, що ви хочете.
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Крок 1. Обираємо ресторан Пузатої хати, який працює на доставку
вул. Басейна, 1/2а
вул. Святошинська, 3-А
вул. Будівельників, 40, 2-й поверх (ТЦ DOMA Center)
вул. Георгія Кірпи, 3 (Вокзал)
вул. Васильківська, 100-А (ЖК Standard One – S1)
Крок 2. Обираємо сервіс для доставки їжі
Їжу з ресторану Пузата хата доставляють такі служби: Glovo і Raketa.
Крок 3. Завантажуємо додаток сервісу доставки
Скачуємо на телефон додаток однієї з служб доставки. Заходимо в App Store або Google Play і вводимо в рядку пошуку назву служби доставки.
Крок 4. Обираємо страви та оформлюємо замовлення
Коли обрали потрібний ресторан – в додатку відкривається меню. Далі обираємо потрібні страви і додаємо до кошика. Відразу ж можна вибрати і кількість порцій.
Коли остаточно визначилися із замовленням, натискаємо на кнопку Оформити замовлення. Після цього з’являється вікно, в якому необхідно вказати точну адресу доставки: вулиця, під’їзд, поверх і номер квартири. За бажанням, до замовлення можна написати примітку.
Крок 5. Оплачуємо замовлення
Для оплати замовлення натискаємо на кнопку Оплатити замовлення. Після цього з’являється вікно для реєстрації. Вводимо свій номер телефону. На нього прийде код, який потрібно ввести. Після того, як ви ввели код – з’являється вікно оплати. Оплатити замовлення в Пузатій хаті можна тільки карткою.
Крок 6. Додаємо карту для оплати
Натискаємо на кнопку Додати карту. Після цього вводимо номер карти, термін її дії, ПІБ власника, код CVV2 і електронну пошту. Після того, як карту система підтвердила, з неї списуються кошти за замовлення.
Крок 7. Очікуємо кур’єра
Ваше замовлення приїде протягом 25-40 хвилин. Чекайте на дзвінок кур’єра.