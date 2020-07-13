Сьогодні, 13 липня, православні вшановують пам’ять Дванадцяти апостолів, учнів Христа, діяння яких описані в книзі Діяння святих апостолів.

У народі сьогодні відзначають свято Полупетра або Петрового батька, під час якого вшановували пастухів і тварин.

Іменини 13 липня відзначають: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест та Якуб.

Народні прикмети

Солов’їний спів вказував на те, що літо затягнеться.

Мерехтіння зірок вночі, а хмари на небі вранці віщували сильну грозу вдень.

Люди, які народилися 13 липня, завжди домагатимуться бажаного.

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Що не можна робити

Краще не призначати зустрічі на першу половину дня, щоби вони мали гарний результат.

Сьогодні день прощення і примирення, тому не можна злитися, сваритися, ображатися і пліткувати.

Хоча Петрів піст 2020 закінчився, сьогодні не можна зловживати алкоголем. Церква дозволяє лише трохи вина.