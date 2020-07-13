У понеділок, 13 липня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 22 місячний день.

Вдалий час для сміливих рішень, започаткування нових важливих справ, які в подальшому можуть принести багато користі.

Щоб уникнути негативних наслідків, астрологи рекомендують відкласти на більш сприятливий день справи, що вимагають особливої ​​концентрації уваги або продуманості.

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Важливі переговори також краще перенести, інакше вони можуть бути зірваними через дрібницю.

13 липня добре закінчувати справи, які були розпочаті під час зростаючого Місяця.

22 місячний день буде непростим для тих, хто відчуває пригніченість. Понеділок – важкий день у всіх проявах.

Щоб уникнути конфліктів на роботі, варто відразу обговорити з колегами проблеми, які вас турбують.

У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.