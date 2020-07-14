8 серпня 2020 року – одна з дзеркальних дат, яка випадає в цьому році.

Нумеролог Світлана Корченко розповіла, чого не варто робити цього дня, а яких правил краще дотримуватися.

– Я б порадила дуже ретельно в цей день дотримуватися норм, рамок, правил, законів, тому що день небезпечний. Варто трошки порушити законодавство, навіть правила дорожнього руху, і це може нести за собою якісь фатальні наслідки, – розповідає нумеролог.

Однак загалом день буде хорошим адже 8 – це символ рівноваги.

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А ось що ще краще не робити в цей день, так це укладати шлюби.

– Хоч дзеркальні дати вважаються досить гарними з точки зору написання і з точки зору візуалізації, але повторювані цифри, крім п’ятірки, завжди несуть якусь негативну енергетику. Я б не радила в ці дати укладати шлюб – це не є гарантія довгого і щасливого спільного життя, – стверджує Світлана Корченко.

Звичайно, є винятки, але в більшості випадків шлюбі розвалюється.

Місячний прогноз на липень

Місячний календар на липень 2020 буде наповнений сприятливими і не дуже вдалими днями.

Липень – хороший місяць для реалізації важливих справ і ухвалення зважених рішень.